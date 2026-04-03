Red Hot Chili Peppers : Flea donne son avis sur le documentaire "Our Brother, Hillel", "il m’a touché en plein cœur"

Depuis sa sortie le 20 mars sur Netflix, le documentaire « The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel » ne cesse de faire parler de lui.

Depuis sa sortie le 20 mars sur Netflix, le documentaire « The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel » ne cesse de faire parler de lui. Entre hommage poignant et polémique autour de l’IA, le film consacré à Hillel Slovak continue de diviser… tout en touchant profondément ceux qui l’ont connu.

Un projet à part pour les Red Hot

Si les Red Hot Chili Peppers ont tenu à se dissocier du projet sur le plan créatif, les membres du groupe apparaissent néanmoins à l’écran pour témoigner de la vie de leur « frère » Hillel Slovak.

Un choix assumé, destiné à laisser toute la place à l’histoire du guitariste, figure fondatrice du groupe disparu en 1988.

Flea profondément marqué par le film

Parmi eux, Flea a pris le temps de visionner attentivement le documentaire. Et malgré les débats, notamment autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour recréer la voix du musicien, le bassiste légendaire n’a pas caché son émotion.

« J’ai enfin regardé le nouveau documentaire sur Hillel Slovak », a-t-il confié.

Un visionnage qui semble l’avoir profondément marqué, tant sur le plan personnel qu’artistique.

"Un film qui m’a touché en plein cœur"

Malgré la volonté du groupe de rester en retrait pour que le film se concentre avant tout sur la vie du musicien, Flea se montre particulièrement reconnaissant envers ce projet :

« Je suis tellement reconnaissant qu’il existe, et que plus de gens sachent maintenant à quel point il comptait pour nous en tant qu’ami et coéquipier. C'est un film magnifiquement mis en scène, qui m’a touché en plein cœur et m’a laissé une mélancolie tenace ».

Des mots forts qui traduisent l’impact durable de Hillel Slovak sur ceux qui ont partagé ses débuts, bien avant le succès mondial des Red Hot Chili Peppers.

Un hommage au-delà des polémiques

Si le recours à l’IA continue de faire débat, « Our Brother, Hillel » semble avoir atteint l’essentiel : raviver la mémoire d’un musicien essentiel et rappeler à quel point son héritage reste ancré dans l’ADN du groupe.

À travers le regard de Flea, c’est toute une époque, une amitié et une énergie brute qui refont surface, preuve que, même des décennies plus tard, l’esprit de Hillel Slovak continue de résonner dans le cœur du rock.