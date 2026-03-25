Red Hot Chili Peppers : Le documentaire sur Hillel Slovak crée la polémique après l'utilisation de l'IA pour la voix du guitariste

C’est enfin sorti ! Le documentaire « The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel », disponible depuis le 20 mars sur Netflix

C’est enfin sorti ! Le documentaire « The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel », disponible depuis le 20 mars sur Netflix, plonge les fans dans les débuts du groupe et rend hommage à Hillel Slovak, guitariste fondateur des Red Hot Chili Peppers.

Le film est principalement raconté par les voix du leader Anthony Kiedis et du bassiste Flea, captées séparément dans des décors industriels. Tout au long du documentaire, ils évoquent leur amitié avec Hillel Slovak au lycée et reviennent sur les premières années du groupe californien.

Parmi les invités figurent également le frère de Slovak et batteur original des Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, le musicien Alain Johannes qui jouait avec Hillel dans What Is This ?, sa petite amie Addie Brik, et, vers la fin du film, le guitariste actuel du groupe John Frusciante.

Les anecdotes et histoires personnelles sont enrichies par les journaux intimes de Hillel, lus par une voix-off générée par l’IA. Le documentaire prend soin de préciser dès le début qu’il s’agit bien d’une reconstruction numérique, ce qui n’a pas empêché de susciter de vives polémiques parmi les fans et les critiques, certains questionnant l’éthique de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour restituer la voix d’un artiste disparu.

Avec ce choix audacieux, « Our Brother, Hillel » ouvre un débat sur la manière de préserver la mémoire des musiciens tout en explorant les nouvelles technologies, tout en offrant un hommage poignant à l’influence durable de Hillel Slovak dans l’histoire du rock.