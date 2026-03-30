Muse part à la conquête de l’Amérique du Nord avec sa tournée 2026 et son album "The Wow! Signal"

Muse s’apprête à parcourir l’Amérique du Nord cet été avec une tournée spectaculaire en soutien à leur dixième album, "The Wow! Signal".

Matt Bellamy et ses acolytes promettent une expérience musicale inédite pour cette nouvelle tournée en Amérique du Nord. Le nouvel album du trio britannique "The Wow! Signal" puise son inspiration dans les mystères de l’univers, avec un hommage au célèbre signal radio détecté en 1977 dans la constellation du Sagittaire. "The Wow! Signal", qui sortira le 26 juin prochain, montre Muse toujours plus ambitieux. Les premiers singles, "Be With You" et "Unravelling", donnent un aperçu de cette atmosphère cosmique et captivante.

La tournée s’ouvrira au Summerfest de Milwaukee le 2 juillet et s’étendra à travers tous les États-Unis mais aussi à Toronto. Pour cette série de concert le groupe britannique sera accompagné de "The Temper Trap" pour chaque show, tandis que "Bloc Party" et "Portugal. The Man" compléteront certaines étapes.

Pour les fans Européens, seuls les Londoniens pourront profiter de Muse en concert, lors d'une performance à l'O2 Academy Brixton le 3 avril prochain. Cette absence de dates supplémentaires sur le vieux continent contraste avec l’ampleur de la tournée américaine et laisse les fans sur leur faim.