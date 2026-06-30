Mick Jagger des Rolling Stones à propos d'un éventuel biopic sur le groupe : « Cela pourrait être intéressant. »

D'après Jagger, les biopics les plus réussis sont ceux qui se concentrent uniquement sur un moment précis de la carrière d'un artiste.

Les biopics musicaux ont le vent en poupe depuis plusieurs années. Après les succès de Bohemian Rhapsody consacré à Freddie Mercury, de Rocketman sur Elton John ou encore de A Complete Unknown centré sur Bob Dylan, une question revient régulièrement chez les fans : à quand un film sur les Rolling Stones ? Longtemps discret sur le sujet, Mick Jagger a finalement ouvert la porte à cette possibilité, estimant qu'un tel projet « pourrait être intéressant ».

Mick Jagger imagine un biopic... mais pas sur toute l'histoire des Rolling Stones

Interrogé sur l'idée d'un biopic consacré aux Rolling Stones, Mick Jagger a expliqué que les films les plus réussis sont, selon lui, ceux qui choisissent de raconter une période bien précise plutôt que toute une carrière.

Le chanteur a notamment pris pour exemple A Complete Unknown, qui suit uniquement l'année 1965 de Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet, sans chercher à retracer l'ensemble de sa vie.

Il a également évoqué Get On Up (2014), le film qu'il a produit sur James Brown, porté par Chadwick Boseman : selon lui, ce long-métrage fonctionne justement parce qu'il ne prétend pas raconter toute l'existence du "Godfather of Soul".

« Quelles années choisir ? »

Avec plus de six décennies de carrière, les Rolling Stones représentent un véritable défi pour un scénariste.

Mick Jagger s'interroge lui-même sur la meilleure approche : « Dans la longue carrière des Rolling Stones, quelles années choisir ? Il s'en est passé des choses ! » Une réflexion qui montre toute la difficulté de condenser l'histoire du groupe en un seul film.

À l'heure où Sam Mendes prépare quatre films consacrés aux Beatles, dont la sortie simultanée est prévue en 2028, le leader des Stones semble plus ouvert que jamais à voir son groupe rejoindre la liste des grandes légendes du rock adaptées au cinéma.

Le projet "Exile on Main Street" revient régulièrement

En réalité, un film sur les Rolling Stones est évoqué depuis plus d'une décennie. Le projet s'inspire du livre Exile on Main Street : A Season in Hell With the Rolling Stones, écrit par le journaliste Robert Greenfield.

L'ouvrage raconte les mythiques sessions d'enregistrement de l'album Exile on Main Street, réalisées en 1971 dans la villa Nellcôte, située dans le sud de la France. Exilés pour des raisons fiscales, les musiciens y ont composé l'un des albums les plus emblématiques de l'histoire du rock.

Les droits du livre avaient été acquis dès 2012 par Richard Branson, avant que le réalisateur Andy Goddard ne soit associé au projet en 2016. À cette époque, Harry Styles avait même été cité parmi les favoris pour incarner Mick Jagger à l'écran.

En 2023, c'est Zack Snyder qui avait confié que réaliser un film sur les Rolling Stones représenterait « un rêve ». Malgré toutes ces pistes, le projet n'a toujours pas vu le jour.

Un nouvel album avant le grand écran

En attendant qu'un éventuel biopic des Rolling Stones se concrétise, les fans pourront bientôt découvrir de nouveaux morceaux. Le groupe publiera son nouvel album, Foreign Tongues, le 10 juillet, confirmant que, malgré les décennies qui passent, Mick Jagger et ses partenaires restent plus actifs que jamais.

Si un film devait finalement voir le jour, il pourrait bien choisir de raconter un seul chapitre de cette incroyable aventure. Et au vu des nombreuses histoires qui entourent les Rolling Stones, le choix s'annonce aussi difficile que passionnant.