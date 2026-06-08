Foo Fighters : le récit du concert au stade de Wembley avec Jimmy Page et John Paul Jones de Led Zeppelin.

Le 7 juin 2008, Dave Grohl et Taylor Hawkins ont interprété « Rock And Roll » et « Ramble On » avec Jimmy Page et John Paul Jones.

Le 7 juin 2008, les Foo Fighters ont vécu l’un des moments les plus marquants de leur carrière en se produisant au mythique stade de Wembley, à Londres. Une soirée déjà exceptionnelle sur le papier, mais qui allait rapidement entrer dans la légende du rock.

Ce concert s’inscrivait dans la tournée de l’album Echoes, Silence, Patience & Grace, une période où le groupe mené par Dave Grohl dominait les scènes internationales avec une énergie brute et fédératrice. Mais ce soir-là, Wembley allait offrir bien plus qu’un simple show des Foo Fighters.

Une fin de concert entrée dans l’histoire

En clôture de set, le public assiste à un moment totalement inattendu : l’arrivée sur scène de deux légendes vivantes du rock, Jimmy Page et John Paul Jones, membres fondateurs de Led Zeppelin.

L’émotion monte immédiatement d’un cran dans un Wembley déjà en fusion. Ensemble, ils interprètent deux classiques intemporels du groupe britannique : Rock And Roll et Ramble On.

Un moment suspendu dans le temps

Voir les Foo Fighters partager la scène avec des figures aussi mythiques a donné à ce concert une dimension presque irréelle. D’un côté, une formation moderne devenue incontournable du rock alternatif ; de l’autre, les architectes d’un pan entier de l’histoire du rock.

Le résultat est une alchimie rare, brute, spontanée, où les générations se croisent sans filtre. Dave Grohl, admiratif et pleinement investi, incarne parfaitement ce pont entre héritage et présent du rock.

Un concert devenu culte

Ce passage à Wembley reste aujourd’hui encore l’un des moments les plus emblématiques de la carrière des Foo Fighters. Un instant où la scène rock mondiale s’est réunie, le temps de deux morceaux, pour rappeler que certaines chansons ne vieillissent jamais.

Un concert que les fans continuent de revivre à travers les vidéos, capturant cette rencontre unique entre les Foo Fighters et les géants de Led Zeppelin.