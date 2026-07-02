Foo Fighters : Dave Grohl dévoile son album préféré, "Je l’ai probablement écouté dix mille fois"

Dans un extrait récemment partagé par BBC Radio 6 Music, le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, a surpris en révélant l’album qu’il considère comme une véritable référence absolue

Dans un extrait récemment partagé par BBC Radio 6 Music, le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, a surpris en révélant l’album qu’il considère comme une véritable référence absolue : Surfer Rosa des Pixies. Un disque qu’il place très haut dans son panthéon personnel et qu’il associe à une figure majeure de la production rock, Steve Albini.

Grohl insiste d’abord sur l’importance du travail sonore et de la vision brute d’Albini : « Je l’adore pour plein de raisons. D’abord parce qu’il a été produit par l’immense Steve Albini. » Une approche minimaliste, brute et sans fioritures qui a marqué durablement le rock alternatif de la fin des années 80, en opposition aux productions plus lisses de l’époque.

Sorti en 1988, Surfer Rosa est le premier album des Pixies, un groupe alors encore méconnu mais déjà en train de redéfinir les codes du rock indépendant. Enregistré rapidement et avec peu de moyens, le disque impose une esthétique sèche, nerveuse et volontairement imparfaite, devenue depuis une signature culte.

Dave Grohl met aussi en lumière l’alchimie vocale et créative du groupe, notamment entre Black Francis et Kim Deal : « Leurs voix se mariaient à merveille. Et à l’époque, c’était quelque chose d’inhabituel. Ils ont vraiment imposé cette façon de fonctionner, et cette simplicité avait une puissance incroyable. » Une dualité vocale qui deviendra l’une des grandes forces des Pixies et influencera des générations de groupes, de Nirvana aux Foo Fighters.

Au-delà de l’analyse, c’est surtout l’émotion brute qui parle. Grohl résume son attachement à cet album en une phrase sans équivoque : « Je l’ai probablement écouté dix mille fois, et je ne m’en lasse toujours pas. Je pourrais encore l’écouter tous les jours. » Une déclaration qui confirme à quel point Surfer Rosa reste, plus de trente ans après sa sortie, une pierre angulaire du rock alternatif et une source d’inspiration inépuisable pour les musiciens d’aujourd’hui.