Les Pixies annoncent deux albums remasterisés pour leur 40e anniversaire !

Pour célébrer leurs 40 ans de carrière, les Pixies s’apprêtent à offrir un véritable cadeau à leurs fans avec la réédition de deux de leurs albums cultes

Pour célébrer leurs 40 ans de carrière, les Pixies s’apprêtent à offrir un véritable cadeau à leurs fans avec la réédition de deux de leurs albums cultes : Bossanova (1990) et Trompe le Monde (1991). Deux disques emblématiques de leur fin de première époque, qui reviennent aujourd’hui dans des versions remasterisées et enrichies de contenus inédits.

Un retour aux années charnières du groupe

Ces deux albums marquent une période particulière dans l’histoire du groupe mené par Black Francis, entre maturité artistique et tensions internes. Avec ces nouvelles éditions, les Pixies permettent de redécouvrir une phase souvent considérée comme plus expérimentale, où leur identité sonore évolue vers quelque chose de plus large et moins brut que leurs débuts.

Les versions remasterisées promettent un son plus précis, plus dynamique, tout en respectant l’énergie originale des enregistrements.

Des pépites inédites ressorties des archives

Ce qui rend ces rééditions encore plus excitantes pour les fans, ce sont les titres inédits ajoutés aux éditions physiques. Chaque album sera accompagné de morceaux issus des sessions d’époque, restés jusque-là dans les archives du groupe.

On retrouve notamment des versions alternatives et des morceaux jamais publiés officiellement, révélant une autre facette du processus créatif des Pixies. Ces ajouts permettent de mieux comprendre l’évolution des morceaux et les directions musicales explorées à l’époque.

Une célébration pour les fans de rock alternatif

Avec cette double réédition, les Pixies ne se contentent pas de revisiter leur passé : ils le réinterprètent. Ces sorties s’adressent autant aux fans de la première heure qu’à une nouvelle génération qui découvre aujourd’hui l’influence majeure du groupe sur le rock alternatif.

Quarante ans après leurs débuts, les Pixies prouvent une nouvelle fois que leur héritage reste intact — et toujours aussi fascinant à redécouvrir.