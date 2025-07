Pixies dévoile un nouveau single et annonce un album !

Les médias ne parlent plus beaucoup des Pixies ces dernières années, et on peut les comprendre : le groupe s'avère particulièrement difficile à suivre, entre ls pauses, les séparations, les reformations, les retours. Le groupe avait pourtant marqué son époque, dès la fin des années 80. Mais si vous êtes fans, rassurez-vous : on risque d'entendre beaucoup plus souvent parler du groupe dans les prochaines semaines, puisqu'ils viennent de dévoiler un nouveau single et d'annoncer un album.

Leur nouvel album s'appellera “The Night The Zombies Came”, un nom à la fois drôle et flippant et il s'agira du dixième album solo du groupe, le premier depuis “Doggerel” en 2022. La sortie du disque est prévue pour le 25 octobre 2024, et Black Francis a tenu à donne run peu plus de détails concernant la composition du projet dans un communiqué de presse :

Cet album est fait de fragments qui sont liés et juxtaposés à d'autres fragments dans d'autres chansons. Et dans une collection de chansons, dans ce que l'on appelle un LP, on finit par faire une sorte de film.

Les Pixies en ont également profité pour dévoiler un single inédit, qui figurera probablement sur cet album à venir. Il s'agit du morceau “Chicken” et ressemble un peu à une balade mélancolique. On vous laisse découvrir tout ça !