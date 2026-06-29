Foo Fighters rend hommage aux Beatles lors de leur concert à Liverpool !

Lors de leur deuxième passage à Liverpool, les Foo Fighters ont offert un moment chargé d’émotion en rendant hommage aux légendaires The Beatles. Sur la scène du mythique stade d’Anfield, le groupe de Dave Grohl a surpris le public avec une reprise aussi intense que symbolique.

Un hommage direct aux Fab Four dans leur ville natale

Dans une ambiance électrique, les Foo Fighters ont choisi de célébrer les Beatles là où tout a commencé : dans leur ville natale de Liverpool Liverpool. Le groupe a interprété « I Want You (She’s So Heavy) », morceau sombre et hypnotique sorti en 1969 sur l’album mythique Abbey Road.

Une performance puissante, presque viscérale, qui a immédiatement déclenché une ovation massive du public d’Anfield.

Dave Grohl et Paul McCartney : une amitié musicale forte

Cette séquence n’est pas anodine. Dave Grohl, leader des Foo Fighters Dave Grohl, entretient depuis des années une relation amicale avec Paul McCartney, icône des Beatles.

Le musicien a d’ailleurs confié que McCartney avait donné à sa fille son tout premier cours de piano, un geste qui illustre la proximité entre les deux artistes.

Des collaborations déjà cultes

Les deux musiciens se sont déjà retrouvés sur scène à plusieurs reprises. En 2022, lors du concert de Paul McCartney en tête d’affiche à Glastonbury, ils avaient partagé un moment devenu historique en interprétant « I Saw Her Standing There » et « Band on the Run » du groupe Wings Wings.

Ces rencontres renforcent encore le lien évident entre l’univers des Foo Fighters et l’héritage des Beatles.

Un hommage qui résonne comme une évidence

En reprenant « I Want You (She’s So Heavy) », les Foo Fighters n’ont pas seulement joué un cover : ils ont signé un hommage appuyé à l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock. À Liverpool, face à un public conquis, la boucle était bouclée.