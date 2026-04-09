Les fils de KISS, "Stanley Simmons", passent à la vitesse supérieure avec un nouveau single !

Evan Stanley et Nick Simmons confirment leur duo avec un nouveau single et leurs tout premiers concerts. Une nouvelle génération prête à tracer sa propre voie.

Evan Stanley et Nick Simmons, héritiers respectifs de Paul Stanley et Gene Simmons, prennent leur envol avec leur projet commun "Stanley Simmons". Le duo vient de dévoiler un nouveau titre, "Dancing While the World Is Ending", un morceau énergique et accrocheur qui tranche avec l’atmosphère plus psyché de leur premier single "Body Down". Une manière d’affirmer une identité musicale déjà en construction, loin de l’ombre de KISS.

En parallèle, les deux musiciens s’apprêtent à franchir une étape importante avec leurs tout premiers concerts. Une mini-tournée est prévue en Californie au mois de mai, avec quatre dates entre San Diego et Ventura. Ces premiers shows marqueront leurs débuts sur scène en tant que duo, avec l’objectif de donner vie à leurs compositions devant le public.

Le projet ne s’arrête pas là : "Stanley Simmons" travaille actuellement sur un premier album studio. Le jeune groupe peut même compter sur le prestigieux soutien de Paul Stanley :

"C'est incroyable qu'il y a environ un an, Evan, mon fils, et Nick, le fils de Gene, aient commencé à faire de la musique ensemble de manière totalement organique. Ils se connaissent depuis toujours, mais ce lien qu'ils ont avec la musique et cet album qu'ils ont fait est extraordinairement bon. Je l'ai entendu et j'ai juste dit 'wow, c'est dingue'' Et ça ne ressemble en rien à KISS, mais c'est si intelligent et l'écriture est formidable."

Une nouvelle aventure musicale qui pourrait bien confirmer que la relève est assurée, sans pour autant marcher sur les traces de leurs célèbres parents.