Tina Turner : L'histoire folle de "What's Love Got to Do With It", le tube qui a relancé la carrière de la "Queen of Rock 'n' Roll"

À l’occasion du 3e anniversaire de la mort de Tina Turner, disparue le 24 mai 2023, retour sur l’un des plus grands tournants de sa carrière : une chanson qu’elle ne voulait pas chanter, et qui est pourtant devenue son plus grand triomphe.

Un tube trop éloigné de son ADN rock

Au début des années 80, Tina Turner est en pleine reconstruction artistique. Après une période difficile, elle cherche à s’imposer de nouveau comme une figure majeure du rock.

Quand on lui propose "What's Love Got to Do With It", elle est catégorique : le morceau lui paraît trop pop, trop lisse, pas assez intense pour son univers. Elle doute qu’il puisse vraiment la représenter.

Une décision qui change tout

Malgré ses réserves, son entourage insiste. Le titre a un potentiel évident : une mélodie simple, un refrain accrocheur et une efficacité immédiate.

À contrecœur, Tina Turner accepte de l’enregistrer. Une décision qui va totalement redéfinir la suite de sa carrière.

Le retour au sommet

À sa sortie en 1984, "What's Love Got to Do With It" devient un phénomène mondial :

succès numéro 1 aux États-Unis,

plusieurs Grammy Awards ,

, et surtout, le retour triomphal de Tina Turner au sommet de l’industrie musicale.

Ce morceau transforme une artiste déjà culte en véritable icône planétaire.

La revanche d’une icône

Avec le recul, Tina Turner reconnaîtra avoir sous-estimé le titre. Mais sur scène, elle en fera un moment de pure puissance rock, réinventant complètement la chanson avec une énergie brute et charismatique.

Son influence scénique marquera profondément des artistes comme Mick Jagger, qui a souvent salué son intensité et sa présence hors norme sur scène.

Une chanson entrée dans la légende

"What's Love Got to Do With It" reste aujourd’hui bien plus qu’un simple tube : c’est le symbole du retour impossible devenu réalité, celui d’une artiste que rien n’a pu arrêter.

Trois ans après sa disparition, Tina Turner demeure une légende absolue du rock, dont l’héritage continue de traverser les générations.