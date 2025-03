Fils de légendes, Evan Stanley & Nick Simmons préparent du lourd !

Les papas sont fiers.

Dans le monde de la musique, il est rare que les fils de légendes suivent les traces de leurs parents. Cependant, Evan Stanley et Nick Simmons, respectivement fils de Paul Stanley et Gene Simmons, membres du groupe KISS, semblent être sur le point de faire l'histoire. Après avoir partagé une vidéo de leur reprise de "The Sound of Silence" de Simon & Garfunkel en décembre 2024, les deux musiciens ont récemment enregistré dix chansons ensemble.

La collaboration entre Evan et Nick a pris de l'ampleur ces derniers mois. En décembre dernier, Gene Simmons a partagé une vidéo touchante où Evan et Nick interprétaient en duo acoustique "The Sound of Silence", un classique des années 60. Le papa est fier : "Le duo dynamique. Evan Stanley et Nick Simmons... fiers !" commente Gene Simmons.

The Dynamic Duo. Evan Stanley and Nick Simmons. …Proud!⁩ pic.twitter.com/3YQxIY8PB1 — Gene Simmons (@genesimmons) February 28, 2025

Evan Stanley a récemment partagé des images de leur session de travail sur le logiciel Logic Pro, avec une chanson "Tail Lights" à l'écran. Il a commenté : "Une chanson s'est transformée en dix très rapidement." Paul Stanley, le père d'Evan, n'a pas tardé à réagir à cette publication, commentant : "Magique !".