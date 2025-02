Gene Simmons explique pourquoi l'effectif d'origine de Kiss a fini par exploser

Une explosion qui serait notamment due à des problèmes de santé et d'addiction...

On en parlait hier dans un article au sujet de John Lydon et de son départ des Sex Pistols : les séparations, ou les fins d'aventure dans la musique sont souvent aussi violentes et difficiles à vivre que les divorces. Surtout lorsqu'on a connu une gloire immense, aux côtés de gens avec qui on croyait qu'on serait ami pour la vie. C'est aussi un peu ce qui s'est passé au sein du légendaire groupe Kiss, créé en 73, mais qui a déjà connu ses premiers départs moins de dix ans après. Gene Simmons a choisi de donner les raisons de cette "explosion".

Car en 1980, Kiss perd Peter Criss et quelques années plus tard, c'est Ace Frehley qui les abandonne. Lors de son passage dans le podcast Magnificent Others with Billy Corgan, Gene Simmons a tenté d'expliquer pourquoi l'effectif originel du groupe, avec lui-même, Paul Stanley, Peter Criss et Ace Frehley, n'a pas tenu longtemps.

Tant que le groupe restait sain et jouait sur scène, nous étions dans un état d’esprit ‘tous pour un, un pour tous’. Mais une fois qu’Ace et Peter… que Dieu les bénisse, eux qui ont été tout aussi importants pour la formation du groupe, ont succombé à leurs faiblesses, drogues et alcool, tout a commencé à se fissurer.

C'est d'après lui la raison principale de la fin de la première version de Kiss. Une autre raison est aussi mise en avant par Gene Simmons, celle d'une évolution musicale qui n'était pas du goût de tous.

Et puis, la société a commencé à changer. Une nouvelle génération est arrivée, le disco est monté en puissance. On s’est dit : ‘Pourquoi ne pas faire un titre disco ?’ Et tout le monde y a succombé : Rod Stewart, les Rolling Stones… Nous aussi.

Finalement, heureusement pour les fans, le groupe aura survécu à ces départs. Kiss va d'ailleurs sortir une version collector pour leur hit intemporel, "Strutter" !