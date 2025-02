Gene Simmons (Kiss) allume les groupes de rock de la nouvelle génération

Selon le membre de Kiss, il n'existe plus aujourd'hui de grand groupe de rock.

S'il y a bien une chose qui n'a pas trop changé pendant ces dernières années, c'est le fait que les artistes du monde du rock n'ont pas leur langue dans la poche, et n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, quitte à créer des scandales. Gene Simmons, chanteur et surtout bassiste au sein du légendaire groupe Kiss, ne dira pas le contraire, lui qui est le premier à assumer "le fait d'être un connard" et qui n'hésite jamais à donner son avis (souvent négatif) sur l'état actuel de la scène rock. Il recommence d'ailleurs aujourd'hui, en affirmant qu'il n'existe plus de grands groupes de rock.

Gene Simmons était en effet de passage dans le podcast "Greatest Music Of All Time". Une émission pendant laquelle il a encore laissé parler son mauvais caractère en déclarant que aucun "grand groupe de rock" n'existe aujourd'hui. Il affirme que si on met à part les anciens groupes comme Iron Maiden, Metallica ou AC/DC, qui remplissent encore des stades, il n'existe plus de nouveaux groupes qui sont capables d'atteindre un tel stade de notoriété.

Impossible de trouver un nouveau grand groupe de rock. Ils n’existent pas. Foo Fighters est un grand groupe, mais ça date d’il y a 30 ans.

Gene Simmons explique, avec regrets, que l'industrie musicale favorisait désormais les genres musicaux dans lesquels les fanbase étaient plus engagées, comme le rap ou la pop par exemple. Evidemment, il a en partie raison et les chiffres de ventes de disques le montrent un peu plus chaque semaine : la pop et le rap sont bien au sommet de la vague, pendant que le rock est un peu dans le creux.

Cependant, certains groupes plus récents comme Ghost, Linkin Park ou encore Architects arrivent bien à remplir d'énormes salles un peu partout autour de la planète. Alors, constat lucide, ou vieux tonton grincheux qui pense que "c'était mieux avant", le Gene Simmons ?