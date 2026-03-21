Sum 41 : Quand Deryck Whibley voulait quitter le groupe avant même le succès !

Ce 21 mars, Deryck Whibley, le légendaire chanteur et guitariste de Sum 41, fête ses 46 ans.

Ce 21 mars, Deryck Whibley, le légendaire chanteur et guitariste de Sum 41, fête ses 46 ans. À cette occasion, il est temps de revenir sur un épisode méconnu mais crucial de l’histoire du groupe canadien : le moment où il a failli abandonner la musique avant même que le monde entier ne découvre son talent.

À la fin des années 90, Sum 41 n’était encore qu’un petit groupe amateur dans la ville d’Ajax, Ontario. Les débuts étaient loin d’être faciles : les répétitions improvisées, le manque de matériel, et surtout le turnover constant des batteurs, rendaient la situation fragile. Deryck Whibley, alors adolescent, commençait à douter sérieusement de la viabilité du projet. Dans plusieurs interviews, il confiera que la frustration était telle qu’il envisageait sérieusement de mettre fin au groupe et de reprendre une vie plus “normale”.

Mais le destin avait d’autres plans. L’arrivée de Steve Jocz, le batteur hyper énergique et charismatique, a complètement changé la dynamique du groupe. Sa présence, sa créativité et son humour ont redonné à Deryck l’envie de continuer. Ce moment de doute est devenu un tournant : sans cette rencontre, Sum 41 n’aurait peut-être jamais connu le succès international.

Aujourd’hui, même si le groupe a officiellement cessé ses activités en 2025, son héritage reste intact. Avec des albums cultes comme All Killer No Filler, Does This Look Infected? ou Chuck, et des concerts mémorables à travers le monde, il est impossible d’oublier l’impact de Deryck Whibley et de Sum 41 sur la scène punk rock.

En ce 21 mars, célébrons l’anniversaire de Deryck, ainsi que sa passion, son courage et cette énergie unique qui a fait de Sum 41 un groupe emblématique dont les morceaux continueront de résonner pour des générations de fans.