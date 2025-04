Sum 41 : Les 10 morceaux légendaires du groupe

Voici 10 morceaux légendaires qui ont marqué l’histoire de Sum 41 et forgé leur place au sommet du punk-rock.

Le 31 mars 2025 restera gravé dans l’histoire du punk-rock. Lors de leur apparition aux Junos Awards 2025, où ils ont été intronisés au Panthéon de la Musique canadienne, Sum 41 a officiellement mis un point final à sa carrière. Après plus de 25 ans de riffs énergiques, de refrains accrocheurs et de performances explosives, le groupe canadien tire sa révérence, laissant derrière lui un héritage inestimable.

Pour rendre hommage à Deryck Whibley et sa bande, voici 10 morceaux légendaires qui ont marqué l’histoire de Sum 41 et forgé leur place au sommet du punk-rock.

1. Fat Lip (2001)

Hymne générationnel issu de All Killer No Filler, "Fat Lip" est sans doute LE titre emblématique de Sum 41. Avec son mélange de punk, de rap et d’insolence juvénile, ce morceau a propulsé le groupe sur la scène internationale.

2. In Too Deep (2001)

Un autre classique du même album. Impossible de ne pas penser à son clip délirant de plongeon acrobatique. Une mélodie efficace, un solo mémorable et une énergie contagieuse en ont fait un des titres les plus iconiques du groupe.

3. Still Waiting (2002)

Sorti sur Does This Look Infected?, ce morceau marque un virage plus agressif dans le son de Sum 41. Un cri de révolte contre le conformisme, porté par des guitares survoltées et une rage adolescente.

4. The Hell Song (2002)

Avec son riff ultra-efficace et son refrain fédérateur, ce titre est un incontournable des concerts du groupe. Un parfait équilibre entre puissance et mélodie.

5. Pieces (2004)

Changement de ton avec ce morceau plus introspectif tiré de Chuck. "Pieces" dévoile une facette plus sombre et mature du groupe, tout en conservant leur sens inné du refrain imparable.

6. We’re All to Blame (2004)

Une chanson qui alterne entre couplets calmes et explosions de rage. "We’re All to Blame" illustre parfaitement la dualité musicale de Sum 41 et leur engagement dans des textes plus profonds.

7. Underclass Hero (2007)

Tiré de l’album éponyme, ce morceau marque une tentative de retour aux racines punk-rock du groupe après Chuck. Un hymne à la jeunesse rebelle, porté par des paroles engagées.

8. Screaming Bloody Murder (2011)

Plus sombre et plus agressif, ce titre montre une facette plus expérimentale de Sum 41. Un morceau intense qui a prouvé que le groupe pouvait évoluer sans perdre son identité.

9. War (2016)

Issu de 13 Voices, "War" est une chanson chargée d’émotions, écrite à un moment où Deryck Whibley luttait pour sa santé. Un titre poignant qui témoigne de la résilience du groupe.

10. Landmines (2023)

Dernier hit marquant avant la séparation, "Landmines" a rappelé aux fans pourquoi ils étaient tombés amoureux de Sum 41. Une ultime déclaration d’amour à leur style signature.

Un adieu en apothéose

Avec ces morceaux, Sum 41 laisse derrière lui un catalogue qui a façonné le punk-rock moderne. Leur influence perdurera bien au-delà de leur séparation, et leurs chansons continueront d’être le cri de ralliement des fans du monde entier.

Merci pour tout, Sum 41 !