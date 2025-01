Sum 41 : Deryck Whibley accuse son ex-manager en justice

Les révélations choquantes de Deryck Whibley, le chanteur du groupe Sum 41, font parler dans le rock. Dans son autobiographie Walking Disaster: "My Life Through Heaven and Hell", parue le 8 octobre 2024, Whibley lève le voile sur un passé trouble impliquant son ancien manager, Greig Nori.

Whibley affirme avoir été victime d'abus sexuels et verbaux de la part de Nori, alors qu'il n'avait que 18 ans. Selon le chanteur, Nori aurait profité de sa position d'autorité pour le manipuler et l'entraîner dans une relation sexuelle non désirée. Les faits se seraient déroulés au début de la carrière de Sum 41, lorsque Nori était leur manager et producteur.

Il raconte comment Nori l'aurait incité à consommer de l'alcool et de l'ecstasy lors d'une soirée, avant de l'embrasser "passionnément" dans les toilettes d'une rave-party. Cette première approche aurait été suivie de pressions constantes pour maintenir une relation sexuelle, malgré les refus de Deryck Whibley.

Cette dynamique malsaine aurait duré pendant quatre ans, laissant des séquelles profondes chez le jeune chanteur. Ce n'est que plus tard, en se confiant à son ex-épouse Avril Lavigne et à sa femme actuelle, Ariana Cooper, que Whibley a réalisé l'ampleur de ce qu'il avait vécu.

Face à ces accusations, Greig Nori nie catégoriquement. Il qualifie les allégations de Whibley de "fausses" et envisage de porter plainte pour diffamation. Cette affaire pourrait donc connaître des suites judiciaires dans les mois à venir.

Sum 41 absolutely killed it last night! Thank you for the years of amazing music. I remember when I first saw the Fat Lip music video back in 2001 and I was instantly a fan. What a career boys. One of the greatest Canadian Bands 🇨🇦🤘 pic.twitter.com/hp0H9akksk