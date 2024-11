Sum 41 : intronisé au Panthéon de la musique canadienne avant la fin du groupe !

Le groupe est honoré pour 28 ans de carrière mémorable !

Sum 41 rentre dans la légende !

C’est bientôt la fin d’un groupe légendaire qui aura marqué la fin des années 90 et les années 2000. Sum 41, emblème du pop-punk canadien, s’apprête à tirer sa révérence après 28 années de carrière. Le groupe, qui a offert à ses fans un dernier concert mémorable en France le 23 novembre dernier à Paris La Défense Arena, va se dissoudre dans quelques mois.

Malgré cette séparation imminente, Deryck Whibley et ses acolytes ont une ultime raison de célébrer. Le 30 mars 2025, lors des Juno Awards à Vancouver, Sum 41 sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne. Une consécration qui place le groupe aux côtés de légendes telles que Rush, Leonard Cohen, Neil Young et Alanis Morissette.

Dans un communiqué officiel, le groupe a exprimé sa gratitude :

“Nous sommes ravis de revenir aux Juno Awards pour recevoir cette reconnaissance. Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts, et nous avons hâte de célébrer cet honneur avec nos fans et les artistes canadiens à Vancouver.”

Cette reconnaissance survient dans un contexte difficile pour Deryck Whibley, qui a récemment révélé avoir été victime d’abus sexuels de la part de son ancien manager. Malgré ces épreuves, Sum 41 partira en laissant une trace indélébile dans l’histoire du rock canadien et international.

Avec plus de 15 millions d’albums vendus, des hymnes comme Fat Lip, In Too Deep ou encore Still Waiting, et un dernier album réussi, le groupe offre une dernière leçon de résilience et de créativité.

Adieu Sum 41, et bienvenue dans la cour des grands. Votre héritage continuera de résonner à travers les générations.