Sum 41 annonce sa tournée en Europe !

C’est bientôt la fin de Sum 41. En mai dernier, le groupe canadien annonçait sa séparation et une tournée finale pour clôturer l’aventure avec le public. Une tournée qui passera par la France et justement, le groupe vient d’annoncer les dates de son passage en Europe et au Royaume-Uni.

Après 27 ans d’existence, Sum 41 fait ses adieux à son public. Le groupe de Dereck Whibley, Jason McCaslin, Tom Thacker, Dave Baksh et Frank Zummo a marqué les esprits avec des titres comme “Fat Lip”, “In Too Deep” ou encore “Still Waiting”. Des titres qui accompagnent encore les fans aujourd’hui. Sur Spotify, “Fat Lip” comptabilise d’ailleurs plus de 443 millions d’écoutes. Pour clôturer l’aventure Sum 41 comme il se doit, le groupe est en tournée depuis le début de l’année. Après les Etats-Unis, c’est l’Europe qui attend prochainement les cinq artistes. Sur les réseaux sociaux, ils partagent justement les dates de la suite de la tournée, qui débutera le 26 octobre à Leeds au Royaume-Uni. Sum 41 passera ensuite par Glasgow, Manchester, Nottingham, Londres et Cardiff.

Sum 41 sera bien sûr de passage en France, après des shows en Belgique et aux Pays-Bas. La team de Dereck Whibley sera à Caen le 24 octobre, ainsi qu’à Paris le 23 novembre. Mais pour ceux qui voudraient profiter des derniers instants du groupe au maximum, il sera sur scène tout l’été à l’occasion des festivals. En France, Sum 41 sera à Garorock le 30 juin prochain, à Nantes pour Les Nuits de l’ordre le 4 juillet, à Belfort le 6 juillet pour les Eurockéenes et enfin à Argelès-sur-Mer pour Les Déferlantes le 11 juillet.