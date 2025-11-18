Sum 41 : Deryck Whibley veut continuer sa route en solo !

Le chanteur a déjà pleins d'idées en tête !

Sum 41, c’est fini. Une page immense du pop/punk se tourne, et toute une génération de fans se retrouve un peu orpheline d’un groupe mythique qui aura marqué les années 2000. Leur ultime apparition, couronnée par leur intronisation au Panthéon de la musique canadienne, ressemblait à un adieu définitif. Un chapitre se ferme… mais peut-être pas pour tout le monde.

Car Deryck Whibley, lui, ne compte pas ranger la guitare au placard. Bien au contraire. Interviewé ce week-end lors du Vans Warped Tour à Orlando par Rock Sound, le frontman a lâché une bombe qui fait déjà vibrer tous les fans : il continue d’écrire, de composer, et de jouer tous les jours. Sans plan précis, mais avec un feu intérieur qui ne s’éteint pas.

“Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça, mais j’ai un tas de chansons en réserve. Je suis sûr que je referai de la musique à un moment donné.”

Une déclaration simple, sincère, qui laisse entrevoir un avenir où Deryck pourrait bel et bien tracer sa route en solo.

Et ce n’est pas tout : dans ses projets, un album acoustique reprenant les titres les plus mythiques du groupe serait déjà enregistré. Oui, oui, déjà dans la boîte.

“J’aimerais faire une tournée acoustique autour des chansons de Sum 41. L’album est prêt, il pourrait sortir bientôt. J’aimerais le jouer sur scène, mais rien n’est encore décidé.”

Un disque prêt à sortir, une envie de remonter sur scène, et aucune pression… Deryck Whibley avance à son rythme, mais il avance. Et clairement, l’histoire n’est pas terminée.