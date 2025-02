Sum 41 tire sa révérence : Deryck Whibley ému après l’ultime concert

Un dernier concert a eu lieu à Toronto.

Après 29 années de carrière, Sum 41 a officiellement mis fin à son parcours. Le groupe de rock des années 2000, sous tension ces dernières semaines, s’arrête après avoir captivé ses fans avec des classiques inoubliables comme "In Too Deep", "Fat Lip" et "Still Waiting".

Le dernier concert de Sum 41 a eu lieu le 30 janvier 2025 au Scotiabank Arena de Toronto, ville natale du groupe. Ce spectacle a été évidemment touchant pour Deryck Whibley, le chanteur et leader de la formation.

Dans un message émouvant sur Instagram, il a remercié les 19 000 spectateurs présents ainsi que les millions de fans qui ont suivi la carrière du groupe : "Les hauts ne sont pas aussi bons sans les bas, et sans avoir vécu ces bas, je ne serais pas la personne dont je suis fier aujourd'hui. Ce sont les moments difficiles qui rendent la vie intéressante. Si nous traversions la vie sans jamais nous battre, nous ne grandirions jamais, n'apprendrions pas et ne deviendrions jamais plus forts. À ce stade de ma vie, je m’inquiète uniquement de ce qui est sous mon contrôle et je laisse la vie se dérouler comme elle est censée le faire. Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend dans le prochain chapitre, et honnêtement, je n’y pense pas encore."