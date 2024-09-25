Linkin Park annonce son retour fracassant à Paris avec une nouvelle date inédite !

Une soirée de folie à Paris

Nouveau bouleversement pour les fans francophones de Linkin Park. Alors que le groupe, tout juste reformé, avait annoncé leur retour en force, révélant au passage le premier titre de leur nouvel album, ils en avaient aussi profité pour balancer les dates de leur future tournée, prévue pour fin 2024. Entre un passage à Los Angeles, New York, Séoul, Bogota, Londres et Hambourg, les fans français étaient malheureusement laissés sur le carreau. D'autant plus que le dernier concert du groupe en France remonte à juin 2017, date à laquelle Linkin Park, encore leadé par le charismatique Chester Bennington, a performé sur la scène du Hellfest.

Mais le groupe semble prêt à changer la donne. Lundi 24 septembre, le groupe a posté un message sur leur compte Instagram, avec 3 nouvelles dates pour leur tournée : le 8 novembre à Dallas, le 15 novembre à Sao Paulo et bien sûr, le 3 novembre 2024, à Paris. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir toute la communauté de fans Français, ravis d'avoir l'occasion de voir le groupe performer sur scène.

Un concert de folie dans la plus grande salle d'Europe

Le rendez-vous est donc pris : le dimanche 3 novembre, la nouvelle formation de Linkin Park va performer à Paris La Défense Arena, qui est tout simplement la plus grande salle de concert d'Europe, pouvant accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs.

Autant vous dire que les places vont être chères. Deux préventes sont mises en place : celle de Live Nation, qui sera accessible dès le jeudi 26 septembre à 13h tapante, mais aussi celle de Paris La Défense Arena, également disponible à la même date et au même horaire. Les fans du Linkin Park Underground (LPU), le fan-club officiel du groupe, auront le droit à une prévente exclusive lancée dès aujourd'hui. La billeterie générale sera, quant à elle, lancée officiellement le vendredi 27 septembre à 10h.

Une bonne nouvelle pour les fans, qui sont en ce moment gâtés par Linkin Park, avec la récente sortie de leur nouveau titre, “Heavy in the crown”, l'hymne officiel des Worlds 2024.