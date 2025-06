Quand Billy Idol... découvre qu'il a un fils conçu lors d'une de ses tournées.

Le gamin devenu un homme a attendu 35 ans avant de connaître son père biologique.

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir ! En 2025, alors que Billy Idol fait un retour en grande pompe avec un single en duo avec Avril Lavigne et une nomination au Rock & Roll Hall of Fame 2025, une révélation étonnante vient secouer la planète rock : le chanteur a découvert qu’il avait un fils… 35 ans après sa naissance !

Tout s’est déclenché lors de la promotion de son documentaire événement : Billy Idol Should Be Dead, projet dans lequel la star britannique revient sans filtre sur sa carrière, ses excès… et ses surprises personnelles. Et le public présent à l’avant-première à New York, le mardi 10 juin, n’en croyait pas ses oreilles.

C’est par un cadeau familial inattendu que tout commence. Sa fille, Bonnie, lui offre un test ADN pour rigoler. Quelques semaines plus tard, les résultats tombent et tout bascule. « J’ai reçu les résultats sur l’application, je l’ai ouverte… et je me suis demandé qui c’était », explique Bonnie, stupéfaite. En effet, une nouvelle correspondance ADN apparaît. Et cette fois, il ne s’agit ni d’un cousin éloigné ni d’un fan un peu curieux.

Sur l’application 23andMe, un certain Brant affiche un profil intrigant : "New York, 1985, à la recherche de mon père biologique". Billy Idol se souvient de sa réaction : « Ce Brant… je lis ça, je vois l’année, la ville… Je me suis dit : 'Quoi ?' »

C’est à ce moment-là que le choc se confirme : Billy Idol a eu un fils sans le savoir, lors de sa tournée légendaire "Rebel Yell". « J’avais en fait un fils que je ne connaissais pas, confie-t-il dans le documentaire, quelqu’un que j’ai engendré pendant la tournée sans le savoir ».

Le témoignage de Brant, désormais adulte, est tout aussi bouleversant. Il ignorait totalement qui était son père biologique. Jusqu’au jour où il ose poser la question à sa mère : "Maman, est-ce qu’il y a une chance que Mark ne soit pas mon père biologique ?". La réponse ? Explosive : "C’est assez fou, mais à l’époque, nous avons rompu et j’ai passé un week-end avec Billy Idol."

Entre rock, ADN et révélations de tournées, cette anecdote folle ajoute une nouvelle ligne à la légende d’un chanteur qui n’a jamais cessé de faire parler de lui. Et une chose est sûre : Billy Idol n’a pas fini de nous surprendre.