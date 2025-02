Rock Hall 2025 : Billy Idol enfin nommé après 19 ans d’éligibilité

"C'est assez incroyable"

Le Rock & Roll Hall of Fame a récemment dévoilé la liste des nominés pour l'année 2025. Parmi ces 14 candidats, on retrouve des noms emblématiques tels que Billy Idol, Cyndi Lauper, Joe Cocker, et bien d'autres.

Alors qu’Oasis a directement réagi négativement à leur nomination, d’autres, comme Billy Idol, icône du punk et du rock, ont été nommés pour la première fois au Rock & Roll Hall of Fame.

Malgré son éligibilité depuis 2006, il n'avait jamais été nommé auparavant, mais il a toujours gardé une attitude humble face à cette médiatisation : "C'est assez incroyable. Je suis vraiment bouleversé. C'est vraiment fantastique et c'est un grand honneur d'être inclus dans cette liste avec d'autres artistes. J'ai été pris par surprise aujourd'hui, et j'ai été complètement bouleversé."

Oasis, nommé pour la deuxième année consécutive, a parlé. Liam Gallagher a exprimé son mécontentement envers le Rock Hall, qualifiant l'institution de "WANKERS" sur les réseaux sociaux.

RNR hall of fame is for WANKERS — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2025