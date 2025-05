Billy Joel : plusieurs concerts annulés après un problème au cerveau

Le chanteur a dû annuler ses concerts à cause de son hydrocéphalie.

A 76 ans, on peut sans problème ranger Billy Joel dans la catégorie des vieux roublards du rock'n'roll. Avec plusieurs dizaines de millions d'albums vendus à travers le monde, l'artiste a une renommée à en faire pâlir plus d'un, mais ce n'est pas pour ça qu'il se repose sur ses lauriers. Même si son dernier album solo est sorti en 2001, l'artiste n'a pas arrêté les concerts, et il devait d'ailleurs lancer une petite tournée à Pittsburgh le 5 juillet prochain. Malheureusement, les premières dates de la tournée vont devoir être annulées à cause de problèmes au cerveau.

Une joyeuse fête était pourtant programmée pendant tout l'été, avec les participations de Rod Stewart ou Sting à cette série de concerts. Mais on a appris avec tristesse que Billy Joel souffrait d'hydrocéphalie à pression normale, soit une accumulation de liquide dans le cerveau. Une situation qui s'est visiblement aggravée ces dernières semaines, avec des problèmes d'audition, de vue et d'équilibre qui se sont manifestés lors de plusieurs concerts récents. Dans ces conditions, impossible de se produire sur scène, surtout pour une personne de cet âge.

Sa fille, Alexa Ray, a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant la santé de son père :

Mon père est l'homme le plus fort et le plus résiliant que je connaisse. Il est entièrement déterminé à se rétablir complètement grâce à des traitements de physiothérapie continus qui lui permettent de retrouver ses forces.

On espère que ça suffira pour vaincre cette mauvaise passe ! Car on est persuadés que Billy Joel a encore de beaux moments de communion à offrir à ses fans. Mais cependant, on a un peu peur que le fait de s'être mis à la boxe assez jeune l'ait un peu abîmé...