Oasis pourrait sauver le groupe New Order !

Dans l’univers du rock britannique, les rivalités et les tensions entre anciens membres de groupes cultes sont presque aussi célèbres que la musique elle-même.

Dans le monde du rock britannique, les tensions entre anciens membres de groupes cultes ne disparaissent jamais vraiment… mais parfois, les grandes cérémonies ravivent l’espoir. C’est notamment le cas de New Order, dont les membres pourraient, en 2026, se retrouver dans un cadre symbolique : le Rock and Roll Hall of Fame.

Une fracture toujours béante dans New Order

Les tensions entre Peter Hook et ses anciens camarades de New Order restent profondes, malgré les années. Le musicien ne mâche pas ses mots lorsqu’il revient sur la rupture du groupe :

“Ce qu’ils ont fait en 2011 était franchement dégoûtant, et je ne peux pas le pardonner”.

Depuis que le groupe continue sans lui, Hook rejette même l’usage du nom New Order :

“Je pense toujours que c’est une mascarade qu’ils utilisent le nom New Order alors qu’ils ne sont pas New Order”.

Des propos durs, qui traduisent une blessure toujours vive, plus d’une décennie après la séparation.

Le poids du temps et des regrets

Pourtant, malgré cette colère encore palpable, Peter Hook laisse transparaître une forme de lucidité sur le temps qui passe et les occasions perdues :

“C’est vraiment dommage – surtout quand on arrive à notre âge, quand on réalise que la route devant nous semble beaucoup plus courte que celle derrière nous. On s’est comportés comme des enfants gâtés et capricieux.”

Une phrase qui sonne comme une confession tardive, où l’amertume côtoie le regret.

Une médiation improbable venue de Oasis

C’est dans ce climat tendu que surgit une idée inattendue : celle d’une réconciliation facilitée par des figures extérieures. Et Peter Hook pense immédiatement à Oasis, autre groupe mythique marqué par les conflits entre les frères Gallagher.

Il imagine même une scène improbable :

“Salut Hooky, désolé pour cette bataille juridique de huit ans qui t’a coûté six années de salaire. On aurait peut-être dû juste en parler.”

Une hypothèse qu’il pousse encore plus loin avec une touche d’humour et d’espoir :

“Peut-être que Liam et Noel pourraient être les intermédiaires. Ils pourraient dire : ‘OK vous deux. Serrez-vous la main et montez sur scène jouer Transmission, Love Will Tear Us Apart et Blue Monday’”

Un rêve de réconciliation rock

Derrière l’ironie, l’idée révèle quelque chose de plus profond : dans le monde du rock, même les guerres les plus longues peuvent parfois trouver une issue inattendue. Et si Oasis, symbole des disputes fraternelles devenues légendaires, devenait finalement le pont improbable vers une paix entre les membres de New Order ?

Pour l’instant, cela reste une simple projection. Mais dans le rock, les histoires les plus incroyables sont souvent celles qui finissent par se réaliser.