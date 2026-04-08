Izzy Stradlin : l'histoire d’un départ qui a changé les Guns N’ Roses à jamais

Il y a des départs qui marquent une carrière. Et puis il y a ceux qui redéfinissent totalement l’identité d’un groupe.

Il y a des départs qui marquent une carrière. Et puis il y a ceux qui redéfinissent totalement l’identité d’un groupe. Celui de Izzy Stradlin en 1991 appartient clairement à la seconde catégorie. Car avec lui, ce n’est pas seulement un guitariste qui s’en va : c’est une certaine idée des Guns N' Roses qui disparaît.

Un pilier discret mais essentiel

Souvent éclipsé par le charisme explosif de Axl Rose ou l’aura de guitar hero de Slash, Izzy Stradlin n’en était pas moins le cœur battant du groupe. Compositeur clé de Appetite for Destruction, il incarne ce mélange brut de rock, de punk et de blues qui fait le succès des Guns à la fin des années 80.

Mais là où ses comparses plongent dans les excès, lui prend un virage radical : il devient sobre. Un choix qui va rapidement créer un décalage profond avec l’ambiance chaotique du groupe.

1991 : le point de rupture

L’année 1991 marque un tournant. En pleine tournée des albums Use Your Illusion, la machine Guns N’ Roses devient incontrôlable. Retards à répétition, tensions internes, concerts imprévisibles… et surtout, une prise de pouvoir de plus en plus visible d’Axl Rose.

Le chanteur impose ses règles, contrôle les décisions, et pousse même les membres à signer des accords renforçant son autorité sur le groupe. Pour Izzy Stradlin, l’esprit des débuts — celui d’un groupe soudé, presque fraternel — est en train de disparaître.

Lui veut jouer, simplement. Sans drame. Sans ego surdimensionné.

Le choc des visions

Ce qui se joue alors dépasse les simples tensions internes. C’est un véritable choc de visions :

D’un côté, Axl Rose , qui voit les Guns N’ Roses comme une entité à contrôler, à structurer, à élever toujours plus haut

, qui voit les comme une entité à contrôler, à structurer, à élever toujours plus haut De l’autre, Izzy Stradlin, attaché à une approche instinctive, libre, presque insouciante du rock

Dans ce contexte, le départ devient inévitable.

Sans bruit. Sans clash médiatique. Fidèle à lui-même, Izzy Stradlin quitte le groupe en plein succès, laissant derrière lui un vide immense.

Plus qu’un départ, une rupture d’ADN

Officiellement remplacé par Gilby Clarke, Izzy n’a pourtant jamais été réellement remplacé dans l’esprit des fans.

Car son rôle allait bien au-delà de la guitare rythmique. Il était :

un compositeur central

un stabilisateur dans un groupe instable

le garant d’une certaine authenticité

Après son départ, les Guns N’ Roses continuent, remplissent des stades, sortent des albums… mais quelque chose a changé.

Moins dangereux. Moins imprévisible. Moins “vrai”, diront certains.

L’âme des Guns envolée ?

Avec le recul, beaucoup considèrent que le départ de Izzy Stradlin marque la fin de l’âge d’or du groupe. Non pas en termes de succès, mais en termes d’esprit.

Car si Axl Rose reste le visage des Guns N’ Roses, Izzy en était peut-être l’âme.

Et lorsque cette âme s’en va, même les plus grands groupes ne sonnent plus tout à fait pareil.