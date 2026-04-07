The Police : l’histoire de "Roxanne", le tube qui propulsa le groupe au sommet

Sorti le 7 avril 1978, "Roxanne" reste l’un des titres les plus emblématiques de The Police, entre audace musicale et histoire inspirée des rues de Paris.

Lorsque The Police dévoile "Roxanne" en 1978, le trio composé de Sting, Andy Summers et Stewart Copeland impose immédiatement une identité singulière. À contre-courant du punk dominant de l’époque, le groupe mêle influences reggae, rythmes atypiques.

Derrière sa mélodie accrocheuse, "Roxanne" raconte une histoire sombre et poignante. Écrite par Sting, la chanson évoque l’amour d’un homme pour une prostituée qu’il tente de convaincre de changer de vie. Le texte s’inspire directement d’un séjour parisien du groupe en 1977, où le chanteur observe la vie nocturne autour de son hôtel. Le prénom Roxanne, lui, est emprunté à l’héroïne de Cyrano de Bergerac.

Musicalement, le morceau surprend aussi : Sting considérait le morceau comme une sorte de bossa nova, un genre musical originaire du Brésil. Le frontman du groupe attribua au batteur Stewart Copeland la création de la rythmique du morceau, très proche d’un tango. Le bruit soudain du piano et le rire juste avant le premier couplet sont en réalité le résultat d’une erreur : Sting s’était assis par inadvertance sur un clavier dans le studio d’enregistrement !

Jugé trop sulfureux à sa sortie, le titre est boudé par la BBC, une polémique qui contribue paradoxalement à faire connaître la musique et The Police. Avec le temps, "Roxanne" s’impose comme un classique absolu du rock, revisité notamment dans le film "Moulin Rouge" en version tango. Des décennies plus tard, il incarne toujours l’audace et la liberté artistique d’un groupe qui n’a jamais voulu rentrer dans les cases.