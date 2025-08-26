Sting poursuivi en justice par ses anciens partenaires de The Police

Le chanteur britannique, Sting est attaqués par Andy Summers et Stewart Copeland. Les ex-membres du groupe estiment avoir été privés de millions en royalties.

The Police appartient décidément au passé. Plus de quarante ans après les premiers succès planétaires du trio et le légendaire concert au Shea Stadium de New York, Andy Summers et Stewart Copeland ont décidé d’emmener Sting devant la justice. Selon la presse anglaise, les deux ex-membres accusent leur ancien leader de leur devoir "des millions de livres de royalties".

Dans les années 1980, The Police a rencontré un énorme succès grâce à des titres cultes comme "Roxanne", "Walking on the Moon" ou encore "Every Breath You Take". Ce dernier étant le principal point de discorde entre les ex-membres du groupe, puisqu'il générerait à lui seul près de 500 000 dollars par an en royalties. Problème : Sting toucherait la grande majorité de celles-ci puisque ni Summers ni Copeland ne sont crédités sur le morceau.

Un représentant de Sting a nié tout lien entre l'affaire et le tube du groupe. Mais selon The Sun, après plusieurs tentatives d’arrangement amiable restées sans suite, la voie judiciaire représentait l'ultime recours pour Summers et Copeland. La Haute Cour de Londres est désormais saisie et si les juges donnent raison aux plaignants, leurs revendications pourraient s'étendre jusqu'aux tournées ou aux diffusions télévisées. Une affaire qui tombe mal pour Sting, en pleine promotion de sa comédie musicale "The Last Ship".