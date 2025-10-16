Record : Un jeune batteur de 19 ans joue tout une discographie d'un groupe mythique pendant 7 heures !

Qu'on ramène le Guinness world record c'est un accomplissement exceptionnel !

On ne va pas se mentir, rares sont ceux qui auraient pu faire ce que Tyler Visser a accompli récemment. Ce jeune batteur de 19 ans, youtubeur et musicien passionné, vient peut-être de battre un record dans une performance totalement inédite.

Avant de parler de son exploit, petite présentation du garçon. Sur sa chaîne YouTube, Tyler partage régulièrement des reprises de morceaux légendaires à la batterie. Il a commencé avec des titres des Foo Fighters, avant de se lancer un défi bien plus ambitieux : jouer toute la discographie d’un groupe culte.

Et pas n’importe lequel. Le groupe en question, c’est TOOL, formation mythique du rock progressif et métal alternatif connue pour ses compositions complexes et ses rythmes hors du commun. Tyler a relevé le défi fou de jouer tous les morceaux, de Opiate (1992) à Opiate² (2022) — soit près de 30 ans de discographie, en une session marathon de plus de 7 heures non-stop !

Une véritable performance d’endurance, de technique et de passion, saluée par la communauté rock et les fans de batterie du monde entier.

Sur la description de la vidéo YouTube, le jeune prodige a tenu à partager ses émotions :

"Ma tentative de jouer toute la discographie de TOOL en une seule prise. Je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien sans faille ! Je tiens également à remercier tous ceux qui ont pris le temps de partager cette expérience avec moi. J'ai vraiment appris à mieux apprécier le travail de composition de Danny Carey et de TOOL. Même si je ne rends pas pleinement justice à Danny, j'ai appris à dépasser mes erreurs. J'aimerais pouvoir revenir en arrière pour corriger certaines choses, mais je ressens aussi un sentiment d'accomplissement d'avoir pu mener à bien un projet qui n'était au départ qu'une simple idée."

Une leçon d’humilité et de détermination, signée Tyler Visser, qui prouve qu’avec du courage, du talent et beaucoup de passion, on peut rendre hommage aux plus grands… à sa manière.