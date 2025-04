Carlos Santana, face à un grave problème de santé ? Le guitariste a été hospitalisé d'urgence !

L'indicent s'est produit sur scène ce mardi 22 avril

Coup dur pour les fans du groupe, mais surtout pour Carlos Santana, leader emblématique et guitariste de Santana. Ce mardi 22 avril, le groupe était très attendu à San Antonio lors d'un concert au Majestic Theatre, dans le cadre de leur tournée nord-américaine 2025 Oneness. Malheureusement, les membres de Santana ont du annuler d'urgence le concert, laissant de nombreux fans sur le carreau. En effet, alors que Carlos Santana et les autres membres se trouvaient au Majestic Theatre pour faire les balances et checker les derniers réglages, ce dernier s'est soudainement évanoui. Si les urgences ont rapidement été appelées, elles sont arrivées vers 17h, emportant avec eux le célèbre patient.

Carlos Santana : un artiste en bonne santé, mais qui s'est fait peur

En coulisse, c'est l'effervescence : est-ce que la vie du guitariste est en jeu ? Pas de quoi s'alarmer, selon les pompiers de San Antonio, mais aussi de Michael Vironis, le manager du groupe, qui a posté un long message pour rassurer les fans de l'artiste. Ce dernier a d'ailleurs confirmé que le chanteur avait été amené à l'hôpital à titre préventif, "placé en observation" car il aurait été victime d'une déshydratation.

"C'est avec une profonde déception que je dois vous informer que le concert de ce soir à San Antonio a été reporté. [...] M. Santana se trouvait au Majestic Theatre pour préparer le concert de ce soir lorsqu'il a été victime d'un malaise qui s'est avéré être une déshydratation." - Michael Vironis

C'est par ce biais que les fans ont d'ailleurs été prévenus de l'annulation du show, préférant jouer la carte de la sécurité pour que l'artiste puisse se reposer.

"Dans un souci de prudence et pour préserver la santé de Carlos Santana, la décision de reporter le spectacle était la plus prudente. Il se porte bien et se réjouit de revenir bientôt à San Antonio et de poursuivre sa tournée aux États-Unis." - Michael Vironis

On lui souhaite un bon rétablissement, et surtout, qu'il se remettre très vite d'aplomb pour la suite de sa tournée !