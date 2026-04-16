Steve Harris (Iron Maiden) réagit au documentaire "Burning Ambition" : "Ce n’est pas nous qui l’avons fait"

Le bassiste de Iron Maiden prend du recul sur le documentaire "Burning Ambition", qu’il considère comme un regard extérieur sur l’histoire du groupe.

Invité de l’émission Trunk Nation With Eddie Trunk, Steve Harris a réagi au documentaire "Iron Maiden : Burning Ambition", consacré aux 50 ans de carrière de Iron Maiden. Le musicien insiste sur un point, il ne s’agit pas d’un projet réalisé par le groupe :

"En réalité, ce n’est pas nous. Ça parle de nous, mais ce n’est pas nous qui l’avons fait. C’est là toute la différence. C’est donc un documentaire. Ils sont venus nous voir avec un concept de ce qu’ils voulaient réaliser, et il a un peu évolué par rapport à l’idée de départ [...] Ils voulaient se concentrer davantage sur les fans, et c’est toujours le cas, dans une certaine mesure. Donc, oui, ce n’est pas de nous. Ils voulaient utiliser nos visuels et tout le reste, et on a l’impression que c’est notre documentaire. Ce n’est pas le cas. Je pense qu’ils auraient vraiment dû préciser qu’il s’agit d’un documentaire sur IRON MAIDEN, et non réalisé par IRON MAIDEN, car ce n’est pas nous. Nous n’avions pas le contrôle que nous aurions normalement eu si nous l’avions fait nous-mêmes, bien sûr."

Si le bassiste reconnaît avoir participé aux interviews et coopéré avec l’équipe, il précise qu'Iron Maiden n’avait pas la main sur la direction du film. Selon lui, le résultat diffère de ce qu’un documentaire officiel aurait pu être :

"Oui, on a coopéré, on a donné des interviews et tout ça... on a fait ce qu’ils nous ont demandé. Mais si on avait été à la barre, je pense qu’on aurait envisagé les choses d’une manière légèrement différente, et je n’en dirai pas plus. Mais je continue de penser que le résultat final est... Bon, je n’en dirai pas plus, car ça gâcherait la surprise. Je pense que les gens devraient simplement aller le voir et se faire leur propre opinion."

Réalisé par Malcolm Venville, "Burning Ambition" sortira en mai et promet un récit large de l’histoire du groupe, enrichi d’images inédites, de séquences backstage et de témoignages de figures comme Javier Bardem, Lars Ulrich ou Chuck D.