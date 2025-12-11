Iron Maiden : Steve Harris ne compte pas prendre sa retraite !

A bientôt 70 ans, le bassiste est toujours en forme !

En mars 2026, Steve Harris, fondateur, bassiste et âme créative d’Iron Maiden, soufflera ses 70 ans. Un âge qui ferait hésiter bien des musiciens à continuer à arpenter les scènes du monde entier… mais pas lui. Fidèle à sa légende, Harris a récemment réaffirmé dans une interview :

« Je n’ai aucune intention de prendre ma retraite. »

Et le message est clair : Iron Maiden n’a pas dit son dernier mot.

Un 50e anniversaire célébré en force

Le groupe s’apprête à lancer une nouvelle tournée mondiale, le Run For Your Lives Tour, destinée à célébrer les 50 ans d’Iron Maiden. Une demi-siècle de heavy metal, de tournées titanesques, d’albums iconiques et de performances scéniques qui ont marqué plusieurs générations de fans.

Sur scène, Harris restera fidèle à son poste : au centre, pied posé sur le retour, dirigeant la machine Maiden avec son jeu de basse galopant devenu signature.

Même sans le batteur historique Nicko McBrain, parti à la retraite et remplacé par Simon Dawson, l’énergie du groupe promet de rester intacte.

Comme Harris le résume avec philosophie :

« On ne sait jamais ce qui peut arriver, alors mon conseil est le suivant : donnez-vous à fond tant que vous le pouvez. Profitez de chaque jour et de chaque concert. Je le dis depuis au moins dix ans, et c’est plus vrai que jamais. »

British Lion : l’autre terrain de jeu de Steve Harris

Lorsqu’Iron Maiden fait une pause, Steve Harris ne se repose pas pour autant. Au contraire, il sillonne les clubs britanniques avec son projet parallèle, British Lion.

Il confie même :

« D’une certaine manière, j’ai peur de ralentir. Cette tournée avec British Lion m’a replongé dans l’atmosphère des débuts : cette sensation de se battre chaque soir pour remplir la salle et attirer du monde. Se prouver chaque soir que l’on est sur la bonne voie. »

Un retour aux racines qui semble raviver la flamme du musicien londonien, né en 1956, ancien footballeur dans les équipes de jeunes de West Ham et bassiste autodidacte. Depuis la création d’Iron Maiden, le 25 décembre 1975, il en reste le leader incontesté, autant sur le plan musical que créatif.

Jusqu’à quand Maiden continuera ?

La question revient régulièrement : Iron Maiden va-t-il un jour raccrocher les gants ?

Pour Harris, la réponse est simple :

« Quand nous réaliserons que nous ne sommes plus au niveau, nous en discuterons ensemble et ce sera probablement la fin. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. »

Un avis partagé par Dave Murray, compagnon de route depuis le premier album, Iron Maiden (1980) :

« Il n’y a rien de pire que d’aller voir un groupe qu’on aime et de se rendre compte, dès qu’ils montent sur scène, qu’ils n’ont plus leur place. Nous approchons tous des 70 ans, et je suis sûr que nous réaliserons nous-mêmes quand il ne sera plus approprié de continuer. Il est juste de partir au sommet de sa forme, avec grâce et dignité. »

De son côté, Bruce Dickinson — toujours aussi charismatique — célèbre la longévité du public du groupe :

« Il y a des fans de différentes générations à nos concerts, et c’est fantastique pour nous. »

Une légende vivante qui refuse de s’éteindre

À l’aube de ses 70 ans, Steve Harris prouve une fois encore qu’il n’est pas simplement le bassiste d’Iron Maiden : il en est le cœur battant. Inarrêtable, infatigable, guidé par une passion intacte, il continue de tracer la route avec la même intensité qu’à ses débuts.

Et une chose est sûre : tant que Harris tiendra sa basse, Iron Maiden continuera de rugir.