Pink Floyd : un concert mythique de 1975 enfin disponible !

Plus de 50 ans après, une performance culte de Pink Floyd refait surface dans une version restaurée, prête à séduire les fans et collectionneurs.

Pink Floyd s’apprête à faire vibrer les amateurs de rock avec la sortie officielle d’un concert enregistré le 26 avril 1975 au Los Angeles Sports Arena. Captée lors de la tournée "Wish You Were Here", cette performance longtemps restée à l’état de bootleg va enfin voir le jour dans une version restaurée. Une occasion unique de redécouvrir le groupe à une période charnière de sa carrière, entre expérimentations et classiques en devenir.

Ce live, disponible d’abord en vinyle collector pour le Record Store Day, puis en CD quelques jours plus tard, propose une setlist impressionnante. On y retrouve notamment des versions primitives de morceaux devenus cultes sur "Animals", ainsi que l’intégralité de "The Dark Side Of The Moon" interprétée sur scène. Des titres comme "Shine On You Crazy Diamond" ou "Have A Cigar" viennent compléter le projet, capturant toute la puissance du groupe en live.

La restauration a été confiée à Steven Wilson, dont le travail minutieux permet aujourd’hui de révéler un enregistrement rare longtemps restée dans l’ombre. Entre archives inédites et rééditions ambitieuses, Pink Floyd continue d’enrichir son héritage et de fasciner, plus de cinquante ans après ses heures de gloire.