La blessure embarrassante de Flea : « Je suis tombée en revenant des toilettes. Je me suis fait pipi dessus pendant une émission de radio. »

Le bassiste des Red Hot Chili Peppers : « Je me suis levé et j'ai couru pour le faire. Sur le chemin du retour, j'ai raté une porte vitrée et je me suis cogné le visage. »

Flea, le légendaire bassiste des Red Hot Chili Peppers, a fait sensation lors de sa récente apparition sur le Tonight Show de Jimmy Fallon, non pas pour sa musique, mais pour une anecdote pour le moins embarrassante. Invité pour présenter son album solo Honora, un projet de jazz expérimental, Flea a révélé qu’il avait enfin réalisé son rêve de rejouer de la trompette aux côtés de grands noms comme le saxophoniste Josh Johnson, Jeff Parker de Tortoise, le batteur Deantoni Parks, et le percussionniste Mauro Refosco, connu pour sa collaboration avec David Byrne, Thom Yorke et Nick Cave.

Quelques jours avant l’émission, Flea avait déjà intrigué ses fans en postant sur les réseaux sociaux une photo de son visage bandé et couvert d’égratignures. Il avait plaisanté, affirmant avoir participé à un combat d’arts martiaux et être devenu expert en « coups de pied sautés et en saltos ». Mais la vérité, qu’il a dévoilée devant Jimmy Fallon, était beaucoup plus… humaine : « Je suis tombé en revenant des toilettes. J'étais en train de me faire dessus pendant une émission de radio », a-t-il confessé, déclenchant l’hilarité du public.

Lors de son passage sur Apple Music, Flea a précisé : « On passait un morceau de Lee Morgan, Stopstart. Il restait trois minutes, mais j'ai dû aller aux toilettes. Je me suis levé, j'ai couru, et en revenant, j'ai raté une porte vitrée et je me suis cogné le visage. Je me suis retrouvé par terre, la tête en sang. »

L’incident bizarre lui a immédiatement rappelé la honte de se retrouver avec un pansement sur la tête : « Je me suis dit : “Oh non, il faut que j’aille voir Fallon ! Je lui dirai que je me suis battu.” Mais en réalité, ce n’est pas la première fois que j’ai honte de ça : j’ai fait pipi au lit jusqu’à l’âge de douze ans ! »

Flea, toujours aussi authentique et humain, a prouvé qu’on peut être une icône du rock tout en partageant des moments incroyablement vulnérables et drôles.