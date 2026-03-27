Red Hot Chili Peppers : Quand Anthony Kiedis a été viré du groupe pour des problèmes d'addictions !

C’est une période sombre, chaotique, presque irréelle de l’histoire des Red Hot Chili Peppers. Une époque où la musique, l’amitié et l’excès se mélangeaient dangereusement, jusqu’à faire imploser le groupe de l’intérieur. Dans le documentaire Netflix The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother Hillel, Anthony Kiedis revient sans filtre sur le moment où il a été purement et simplement viré du groupe à cause de ses problèmes d’addictions.

Une descente aux enfers incontrôlable

Tout commence au milieu des années 80. Kiedis, Flea et Hillel Slovak sont alors inséparables depuis leur adolescence au lycée Fairfax de Los Angeles. Ils partagent tout : la musique, l’énergie punk-funk, les excès… et malheureusement la drogue.

Mais au moment de travailler sur leur troisième album, “The Uplift Mofo Party Plan”, la situation devient critique. La consommation d’héroïne de Kiedis et Slovak ne passe plus inaperçue. Elle devient même un frein évident à l’évolution du groupe.

Dans le documentaire, le chanteur ne cherche pas d’excuses :

“J’étais un vrai désastre, je sombrais dans une spirale infernale.”

Entre nuits blanches, répétitions ratées et comportements erratiques, Anthony Kiedis est au bord de la rupture.

Le point de non-retour en studio

Le tournant arrive en 1987, lors des sessions avec le producteur Michael Beinhorn. Dès son arrivée à Los Angeles, l’ambiance est lourde. Le constat est clair : deux membres du groupe sont en train de sombrer.

Et puis vient l’épisode qui va tout faire basculer.

Alors que le groupe travaille sur “Fight Like A Brave”, Kiedis enchaîne les absences. Lorsqu’il finit par se présenter en studio… il n’a rien préparé.

La réaction du producteur est immédiate et brutale :

il explose.

Sans paroles, sans travail, sans respect apparent pour le projet, Kiedis franchit la ligne de trop. Verdict :

il est viré sur-le-champ.

Une réaction glaçante

Le plus frappant, c’est la réaction du chanteur lui-même. Aucun remords immédiat. Aucun électrochoc.

Sa première pensée ?

“Très bien, ça me donne plus de temps pour m’autodétruire.”

Une phrase qui résume à elle seule l’état d’esprit dans lequel il se trouvait à l’époque.

Pendant ce temps, Flea explose de colère, impuissant face à la dérive de son ami :

il le voit littéralement tout gâcher.

Et du côté d’Hillel Slovak, la douleur est profonde. Dans son journal, le guitariste écrit :

“J’ai le cœur lourd comme une enclume…”

La renaissance après la chute

C’est finalement cette rupture qui va provoquer un déclic.

Kiedis entre dans un centre de désintoxication de l’Armée du Salut, dans le Michigan. Il y passe 30 jours sans consommer, une première étape vers la reconstruction.

À sa sortie, il retourne à Los Angeles, demande pardon à ses amis… et obtient une seconde chance.

Réintégré au sein des Red Hot Chili Peppers, il revient en studio transformé.

Selon le producteur, il est alors :

“presque comme s’il était né de nouveau.”

Un album charnière malgré tout

Sorti le 29 septembre 1987, “The Uplift Mofo Party Plan” marque un tournant.

C’est le premier album du groupe à entrer au Billboard 200, preuve que malgré le chaos, quelque chose de fort était en train de naître.

Le titre “Fight Like A Brave”, porté par un message de lutte contre la dépendance et le manque de confiance, devient un hymne sur les radios universitaires.

Mais l’histoire reste tragique. Car si Kiedis entame une reconstruction, la consommation de drogue d’Hillel Slovak continue de s’aggraver… annonçant de nouveaux drames.

Cette période reste aujourd’hui l’une des plus marquantes de l’histoire du groupe :

celle où tout aurait pu s’arrêter… mais qui a finalement contribué à forger la légende des Red Hot Chili Peppers.