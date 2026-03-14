L'histoire de « Under The Bridge », le poème d'Anthony Kiedis sur sa renaissance après sa toxicomanie

L'une des plus belles chansons des Red Hot Chili Peppers, née d'une brillante demande de Rick Rubin.

C’est avec l’album Blood Sugar Sex Magik que les Red Hot Chili Peppers ont connu un immense succès international, grâce à des titres entrés dans l’histoire comme Under the Bridge, Give It Away, Suck My Kiss et Breaking the Girl. Avec ce premier album chez Warner Bros et produit par Rick Rubin, Anthony Kiedis et ses camarades ont atteint la troisième place du Billboard 200 et vendu 13 millions d’exemplaires dans le monde, dont 7 millions aux États-Unis.

Mais c’est probablement grâce au single « Under The Bridge » et à son magnifique clip réalisé par Gus Van Sant que le groupe a connu un succès fulgurant, grimpant dans les charts et envahissant les grilles des programmes radio et télévisés. Pourtant, derrière ce tube exceptionnel se cache une histoire très personnelle.

Au moment où les Red Hot Chili Peppers ont commencé l’enregistrement de l’album Blood Sugar Sex Magik dans la villa de Rick Rubin en 1991, Anthony Kiedis était sevré de drogues depuis deux ans :

« À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ma vie et à quel point elle était devenue triste, mais malgré cette tristesse et cette solitude, les choses allaient mille fois mieux qu'il y a deux ans, quand je ne faisais que me droguer. Il n'y avait pas photo. Alors je me suis dit : “D'accord, ça va peut-être mal en ce moment, mais je ne veux plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti il y a deux ans.” »

C’est avec ces pensées en tête que le chanteur a écrit « Under the Bridge ». Initialement, il ne s’agissait pas de paroles de chanson. Pour lui, c’était un poème, une façon de coucher sur le papier ses réflexions et sa renaissance personnelle après la toxicomanie.

Le destin a voulu que Rick Rubin lise cette lettre par hasard et demande à Anthony Kiedis de l’interpréter. Le chanteur, ainsi que les autres membres du groupe, fut conquis par cette mélodie et ce texte poignant. Au départ, le rockeur californien n’avait aucune intention de partager ce moment très intime, mais finalement, « Under the Bridge » s’est retrouvée sur l’album et reste à ce jour l’une des chansons les plus célèbres et les plus appréciées des Red Hot Chili Peppers.

Avec son mélange de vulnérabilité et de puissance émotionnelle, « Under The Bridge » n’est pas seulement un tube mondial : c’est le témoignage d’une renaissance, d’un artiste qui a su transformer sa solitude et ses dépendances en une œuvre universelle, touchant des millions de fans à travers le monde.