La nouvelle compagne d'Anthony Kiedis, Eileen Kelly, répond aux critiques concernant leur différence d'âge.

Cette dernière a défendu sa relation avec le chanteur des Red Hot Chili Peppers : « Un homme adulte avait simplement besoin de plus de temps pour régler ses problèmes. »

C’est un sujet qui fait régulièrement débat dans le monde du rock — et bien au-delà : quelle différence d’âge est acceptable entre une rock star et sa compagne ? Cette question, souvent polémique, est aujourd’hui relancée par Eileen Kelly, podcasteuse et influenceuse, qui a décidé de prendre la parole publiquement pour défendre sa relation avec Anthony Kiedis, le mythique chanteur des Red Hot Chili Peppers.

Dans un article publié par Vogue, dans sa chronique « Sexe et rencontres », Eileen Kelly n’élude pas le sujet. Elle évoque une relation qu’elle décrit comme : « perturbante ou admirable, selon à qui vous posez la question ». Une manière directe d’assumer une histoire qui ne laisse personne indifférent.

Une différence d’âge qui fait parler

Le contraste est en effet frappant : Anthony Kiedis a 63 ans, tandis qu’Eileen Kelly en a 30. Une différence qui alimente les discussions, parfois les critiques, souvent les jugements. Mais pour Kelly, cette relation dépasse largement les chiffres.

Elle rappelle d’ailleurs que ce type d’histoire n’est pas nouveau dans la vie du chanteur. L’une des plus connues reste celle qu’il a entretenue avec Ione Skye, alors qu’il avait 24 ans et elle 16. Une relation marquante, qui a inspiré l’un des titres les plus emblématiques du groupe : « Under the Bridge ».

Dans ses mémoires Scar Tissue, Kiedis évoquait cette période avec une lucidité sombre :

« J’avais un ange qui voulait me donner de l’amour… et au lieu d’aller vers elle, je me suis enfui… pour me droguer sous un pont. »

Une vision assumée de l’amour

Aujourd’hui, le contexte est bien différent. Eileen Kelly, connue pour son podcast « Going Mental », lancé en 2021 après une hospitalisation liée à un trouble de la personnalité, aborde sans filtre les questions de santé mentale, de relations et de sexualité.

Dans son témoignage, elle adopte un ton à la fois léger et affirmé :

« Je plaisante avec mes amies en disant qu’un homme mûr m’a toujours manqué. Un homme plus âgé a eu plus de temps pour régler ses affaires… et il est vraiment ravi d’être avec quelqu’un. Et puis, Anthony sait qu’il a beaucoup de chance. »

Le couple se serait rencontré lors d’une fête d’anniversaire, découvrant rapidement un intérêt commun pour Hawaï. Un détail anodin en apparence, mais révélateur d’une connexion plus profonde.

« Il était intéressant et charismatique, et je n’ai pas prêté attention à la différence d’âge. »

Répondre aux critiques

Face aux réactions parfois virulentes, Eileen Kelly choisit de répondre avec recul. Elle cite notamment un exemple célèbre :

Cher, aujourd’hui âgée de 79 ans, fiancée à un homme de 39 ans. Une situation similaire qui interroge les normes sociales.

Elle pose alors une question simple mais essentielle :

« Est-il si difficile d’imaginer qu’une véritable connexion puisse exister entre les générations ? »

Plus largement, elle dénonce « les opinions simplistes » et les jugements constants, qu’ils viennent d’inconnus ou même de proches.

« Ce genre de commentaires en dit souvent plus sur ceux qui les font que sur nous. »

Une histoire avant tout humaine

Au-delà du bruit médiatique, Eileen Kelly recentre le débat sur l’essentiel :

« La réalité est bien plus simple : nous sommes deux personnes qui avançons ensemble dans la vie. »

Dans un univers comme celui du rock, où les excès et les histoires hors normes sont presque une tradition, cette relation s’inscrit finalement dans une continuité… tout en questionnant les regards contemporains sur l’amour et les différences d’âge.

Une chose est sûre : entre fascination et controverse, le couple ne laisse personne indifférent — et c’est peut-être, au fond, très rock’n’roll.