John Frusciante, des Red Hot Chili Peppers : « Perry Farrell m'a aidé à me sortir de la drogue. »

Le 7 mai 1992, dans les coulisses du club Quattro à Tokyo, l’histoire du rock bascule. Ce soir-là, John Frusciante, alors au sommet avec les Red Hot Chili Peppers, annonce à ses partenaires qu’il ne montera pas sur scène. Une décision brutale, incompréhensible pour beaucoup, mais dictée par une urgence intérieure.

« C'était impossible de rester. Une voix intérieure me disait : tu n'y arriveras pas, tu ne survivras pas à la fin de la tournée. Tu dois partir. »

La descente aux enfers

De retour à Los Angeles, le guitariste s’enferme dans sa maison des collines d’Hollywood. Pendant trois ans, il disparaît presque totalement du radar, sombrant dans une spirale faite de dépendance à l’héroïne et de dépression profonde.

« J'étais toujours triste, sauf quand je me droguais. Je ne me sentais donc jamais coupable. »

Isolé, il enregistre pourtant des morceaux sur un simple enregistreur quatre pistes, donnant naissance à une musique aussi brute que tourmentée. Peu de personnes franchissent alors le seuil de sa maison : Johnny Depp et Gibby Haynes, du groupe Butthole Surfers. Ensemble, ils réalisent un court documentaire, Stuff, capturant un artiste au bord du gouffre.

Fantômes et tragédies

L’époque est marquée par une autre ombre : celle de River Phoenix. En 1993, Frusciante passe ses dernières heures avec lui avant que l’acteur ne succombe à une overdose devant le Viper Room, propriété de Johnny Depp.

Pendant ce temps, Frusciante continue de créer. Il sort en 1994 Niandra Ladies and Usually Just a T-Shirt, œuvre expérimentale et chaotique, puis en 1997 Smile from the Streets You Hold, qu’il reconnaîtra avoir publié « juste pour se payer de la drogue », avant de le retirer du marché.

Au bord du point de non-retour

Après cinq ans de dépendance, à seulement 27 ans, le musicien est physiquement détruit. Sa trajectoire semble toute tracée vers le tragique « club des rock stars disparues trop tôt ».

C’est finalement Bob Forrest qui amorce le tournant en le convainquant d’entrer en désintoxication en janvier 1998, à Las Encinas, Pasadena.

Mais un autre nom va s’avérer déterminant : Perry Farrell.

« Il m’a convaincu d’arrêter »

Le leader de Jane's Addiction joue un rôle crucial dans la survie de Frusciante.

« Il m'a convaincu d'arrêter. Il m'a personnellement accompagné dans un centre médical. »

Dans un geste aussi désespéré que révélateur, Frusciante tente de consommer toute la drogue qu’il a encore sur lui, sur le parking, juste avant d’entrer.

« Une fois à l'intérieur, Perry a dit aux médecins : “Il vaut peut-être mieux attendre avant de lui donner des médicaments, il a tout pris.” »

Entre hallucinations et quête spirituelle

Même dans ses moments les plus sombres, Frusciante se tourne vers Farrell. Un épisode illustre l’ampleur de sa détresse :

« Un jour, je l'ai appelé à sept heures du matin pour lui demander comment me débarrasser des serpents qui me sortaient des yeux. »

Victime d’hallucinations, il reste des heures face au miroir, tentant d’attraper ces visions, se blessant dans le processus.

La réponse de Farrell dépasse le simple cadre médical :

« Il m'a donné des conseils spirituels ; il m'a dit que je devais trouver un équilibre entre mes contraires. »

Un geste simple, presque symbolique, marque alors un tournant : une paire de lunettes.

« Je les portais tout le temps ; elles sont devenues mon arme contre mes démons intérieurs. »

La renaissance d’un génie

Cette période marque la fin d’une descente aux enfers et le début d’une reconstruction. Derrière le chaos, la douleur et les excès, se dessine la renaissance d’un musicien hors norme, souvent considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de sa génération.

L’histoire de John Frusciante n’est pas seulement celle d’une chute. C’est celle d’une survie, rendue possible par des rencontres, une volonté fragile mais tenace… et l’intervention décisive d’un ami qui, un jour, lui a tendu la main.