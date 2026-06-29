Doug Goldstein : Manager mythique des Guns N' Roses s'est éteint à 65 ans

La nouvelle a été confirmée par le podcast Appetite for Distortion : Doug Goldstein, figure incontournable des coulisses de Guns N' Roses, est décédé à l’âge de 65 ans.

La nouvelle a été confirmée par le podcast Appetite for Distortion : Doug Goldstein, figure incontournable des coulisses de Guns N' Roses, est décédé à l’âge de 65 ans. Une disparition qui laisse derrière elle l’image d’un homme ayant traversé les plus grandes heures — mais aussi les plus fortes turbulences — du groupe culte.

Brandon Weissler, animateur du podcast, lui a rendu un hommage appuyé, le décrivant comme « bien plus qu’un ancien manager de Guns N’ Roses : un homme profondément bienveillant et toujours à l’écoute ».

Un acteur clé de l’âge d’or du groupe

D’abord tour manager durant la tournée Appetite For Destruction, Doug Goldstein grimpe rapidement les échelons. Après le départ d’Alan Niven, il devient manager du groupe et accompagne alors les musiciens dans leur période la plus explosive.

Il est aux commandes pendant l’ère Use Your Illusion, une époque marquée par des tournées gigantesques, une exposition mondiale et des tensions internes de plus en plus fortes qui finiront par fracturer la formation classique.

Une proximité assumée avec Axl Rose

Très proche d’Axl Rose, Doug Goldstein assumait pleinement cette relation privilégiée. Dans la biographie Last of the Giants de Mick Wall, il résumait cette période intense par une phrase devenue emblématique :

« Pendant des années, ma vie a tourné autour de lui. »

Cette proximité, parfois source de critiques en interne, a aussi fait de lui un acteur central dans la gestion d’un groupe alors au sommet de sa notoriété mondiale.

Des hommages appuyés dans le monde du rock

La disparition de Doug Goldstein a immédiatement suscité de nombreuses réactions. Son ancien partenaire au management, Alan Niven, a tenu à lui rendre hommage avec émotion :

« C’est une bien triste nouvelle. À 65 ans, il était encore bien trop jeune. J’allumerai une bougie en sa mémoire ce soir. »

Figure controversée mais respectée, Doug Goldstein laisse derrière lui un héritage indissociable de l’histoire de Guns N’ Roses, entre succès planétaires et chaos créatif.

Une page importante du rock des années 90 se tourne définitivement.