Brown Sugar, la véritable histoire de la « chanson interdite » qui a forgé la légende (et les excès) des Rolling Stones

Le 16 avril 1971, le groupe de Mick Jagger sortait la chanson la plus provocatrice de sa carrière : « Je me censurerais probablement moi-même maintenant. »

« J’ai mis tout ce qui est interdit dans une seule chanson. » Avec cette phrase, Mick Jagger résume à lui seul le mythe Brown Sugar, l’un des morceaux les plus sulfureux de l’histoire du rock. Sorti en 1971 en ouverture de l’album Sticky Fingers, ce titre des Rolling Stones incarne à la fois leur génie musical… et leurs excès les plus controversés. « Je me censurerais probablement aujourd’hui », admettra même le chanteur des années plus tard.

Une naissance dans la chaleur du Sud

L’histoire de Brown Sugar commence en décembre 1969, au mythique Muscle Shoals Studio, à Sheffield, en Alabama. Fondé la même année par les légendaires Swampers, ce studio est déjà imprégné de l’âme du soul, du blues et du R&B. Derrière ce nom se cachent David Hood, Jimmy Johnson, Roger Hawkins et Barry Beckett, des musiciens ayant collaboré avec des géants comme Otis Redding, Wilson Pickett ou encore Aretha Franklin.

Lorsque les Rolling Stones débarquent le 2 décembre, ils enregistrent d’abord You Gotta Move, un classique du bluesman Fred « Mississippi » McDowell. Mais très vite, une autre chanson prend forme. Au centre du studio, Mick Jagger s’installe face à lui-même, carnet en main.

Le producteur Jim Dickinson se souvient d’une scène presque irréelle : en 45 minutes, Jagger écrit des paroles brûlantes, nourries du langage et des sonorités du Sud américain qu’il absorbe à vitesse folle. « Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui », dira-t-il. Quelques instants plus tard, Brown Sugar est née.

Du désert australien à la scène d’Altamont

Mais l’étincelle remonte encore plus loin. Pendant le tournage du film Ned Kelly en Australie, Mick Jagger se retrouve blessé à la main. Isolé dans le désert, il passe le temps à gratter sa guitare. « Cette chanson m’est venue à l’esprit », expliquera-t-il. « Je me demande encore comment j’ai pu être aussi culotté. »

Après les sessions de Muscle Shoals, le groupe s’envole pour la Californie et monte sur scène lors du tristement célèbre festival d’Altamont. Ce soir-là, dans une ambiance chaotique, Brown Sugar est jouée pour la première fois en live — un moment aussi historique que sombre dans la carrière du groupe.

Le single ne sortira pourtant que dix-sept mois plus tard, le 29 mai 1971, atteignant immédiatement la première place des charts américains.

Une chanson entre fantasmes, excès et controverse

Brown Sugar, c’est une explosion de drogue, de sexe et de provocations. Les paroles, crues et sans filtre, flirtent avec des thèmes aujourd’hui jugés inacceptables — ce qui explique pourquoi le morceau est désormais parfois écarté des setlists du groupe.

Deux femmes revendiquent avoir inspiré ce titre mythique. La première, Marsha Hunt, mère de la première fille de Mick Jagger, affirme dans son autobiographie que la chanson parle d’elle. Mais une autre piste semble plus crédible : celle de Claudia Lennear, chanteuse soul et membre des Ikettes, les choristes de Ike et Tina Turner.

Présente lors de la tournée américaine des Rolling Stones en 1969, elle partage alors plusieurs moments avec Jagger à Los Angeles. « Mick et moi avions l’habitude de sortir ensemble », raconte-t-elle. « Il a confirmé que la chanson pouvait être inspirée de moi… alors c’est peut-être vrai. »

Un classique aussi génial que dérangeant

Avec son riff imparable, son groove irrésistible et son énergie brute, Brown Sugar a défini le son des Rolling Stones pour toute une génération. Mais elle a aussi contribué à forger leur réputation de groupe dangereux, provocateur et sans limites.

Aujourd’hui encore, le morceau divise. Chef-d’œuvre du rock pour certains, symbole d’une époque décomplexée pour d’autres, il reste un témoignage brut de ce que pouvait être le rock’n’roll à son apogée : libre, excessif… et parfois dérangeant.

Une chose est sûre : avec Brown Sugar, les Rolling Stones n’ont pas seulement écrit une chanson. Ils ont gravé dans le marbre une part de leur légende.