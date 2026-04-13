Le mystère a enfin été résolu !

Le mystère est enfin levé. Depuis plusieurs jours, des affiches intrigantes envahissaient les rues de Londres, annonçant un événement prévu le 11 avril pour un groupe inconnu du grand public : “The Cockroaches”, ancien nom de The Rolling Stones.

Et désormais, tout s’accélère.

Une vidéo énigmatique pour lancer la machine

Le vendredi 10 avril, une courte vidéo a été publiée sur Instagram via le compte @thecockroaches2026, accompagnée d’une simple légende : “64 & Counting”, en référence aux 64 ans de carrière du groupe.

Dans cette séquence, un homme non identifié, portant un t-shirt avec la fameuse question aperçue sur les affiches, dépose un vinyle sans étiquette sur une platine. Quelques secondes plus tard, un riff de guitare électrique retentit… avant de s’interrompre brutalement au moment où la voix immédiatement reconnaissable de Mick Jagger lâche un explosif “Do it!”.

Un teaser court, mais terriblement efficace.

Un nouveau single déjà disponible

Mais ce n’est pas tout. Selon les révélations du The Times, un nouveau single inédit est déjà disponible : “Rough and Twisted”.

Un premier extrait qui marque le retour du groupe sous cette identité alternative et qui annonce surtout un projet bien plus ambitieux.

Un nouvel album attendu pour juillet 2026

Ce titre ne serait que le début. Toujours selon The Times, The Rolling Stones préparent un nouvel album attendu pour juillet 2026.

Et bonne nouvelle pour les fans : ce disque ne devrait pas être le dernier. Le groupe aurait déjà “une dizaine d’autres titres en réserve”, de quoi envisager une suite dans les années à venir.

Une chasse au trésor à travers la France

Comme si cela ne suffisait pas, un mystérieux site web dédié aux Cockroaches dévoile des coordonnées GPS disséminées à travers la France.

De Quimper à Paris, en passant par Montpellier, ces points pourraient permettre aux fans de mettre la main sur un objet précieux : un vinyle “white label” ultra exclusif.

Un retour aux origines… et un coup de génie

Avec cette opération, The Rolling Stones jouent sur la nostalgie, le mystère et l’expérience fan. En ressortant leur ancien nom “The Cockroaches”, ils signent un retour aux racines tout en préparant l’avenir.

Entre single inédit, album en préparation et chasse au trésor grandeur nature, les Stones prouvent une fois de plus qu’ils restent les maîtres du teasing rock.