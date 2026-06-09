Linkin Park dévoile la bande-annonce de "Unshatter", le film qui raconte sa renaissance

Après son retour remarqué sur scène, Linkin Park s'apprête à raconter les coulisses de cette nouvelle aventure dans un documentaire très attendu. "Unshatter" reviendra sur la reconstruction du groupe après la disparition de Chester Bennington et l'arrivée d'Emily Armstrong au chant.

Linkin Park continue d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Le groupe vient de dévoiler la première bande-annonce de "Unshatter", un documentaire consacré à sa renaissance et à sa nouvelle formation composée notamment d'Emily Armstrong et du batteur Colin Brittain. Réalisé par Joe Hahn, DJ et membre fondateur du groupe, le film retracera les étapes qui ont conduit au retour de Linkin Park sur scène et en studio après plusieurs années d'incertitude.

Les premières images mettent particulièrement en lumière le parcours de Mike Shinoda, confronté à la difficile mission de reconstruire le groupe après la disparition de Chester Bennington. Dans le teaser, le musicien apparaît en plein doute lors des sessions d'enregistrement : "La partie la plus difficile quand quelque chose se termine, c'est de recommencer", confie-t-il avant d'ajouter : "Je ne sais pas ce que je fais. J'ai l'impression de ne plus avoir de but. " Des séquences plus intimes qui contrastent avec l'énergie des images de concert et témoignent du chemin parcouru par les membres du groupe.

Selon plusieurs indices, "Unshatter" aurait été tourné en grande partie lors du concert donné à São Paulo en novembre 2024, une ville particulièrement symbolique dans l'histoire de Linkin Park. La bande-annonce alterne ainsi moments de réflexion, répétitions et performances live, illustrant la naissance de cette nouvelle ère. Si aucune date de sortie n'a encore été annoncée, l'apparition du nom du film sur le merchandising de la tournée mondiale laisse penser que d'autres informations pourraient intervenir très prochainement.