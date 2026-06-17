Linkin Park à Lyon : On y était et c'était le feu !

Celui qui écrit ces lignes a probablement vécu hier soir, au Groupama Stadium, l’un de ses rêves d’enfant les plus puissants. Voir Linkin Park en live, c’est bien plus qu’un concert : c’est un moment de vie, un retour en adolescence, une déflagration émotionnelle.

Quand on parle de Linkin Park, on parle avant tout d’un groupe qui a accompagné toute une génération. À travers leurs morceaux, ils ont abordé des thèmes lourds et essentiels : solitude, maladie mentale, confiance en soi, dépression, et même suicide. Des sujets rarement portés avec autant de force dans le rock mainstream. Grâce à la voix de Chester Bennington et aux textes de Mike Shinoda, des millions de fans se sont sentis compris, moins seuls, presque sauvés.

Mais la tragédie a frappé. Il y a maintenant 9 ans, Chester Bennington disparaissait. Celui qui, par ses paroles, avait aidé tant de personnes à tenir debout, n’a malheureusement pas réussi à se sauver lui-même. Après des albums mythiques comme Hybrid Theory, Meteora, ou encore les évolutions sonores de Minutes to Midnight, A Thousand Suns et le très controversé mais poignant One More Light, beaucoup pensaient que l’histoire était terminée. Linkin Park semblait avoir rendu son dernier souffle.

Un retour inattendu et une nouvelle ère

Mais en 2024, tout a changé. Contre toute attente, Linkin Park a fait son retour, réveillant la nostalgie de millions de fans. L’arrivée de Emily Armstrong au chant a marqué un tournant majeur. Une mission presque impossible : remplacer Chester. Pourtant, elle s’impose avec une aisance surprenante, comme si elle avait toujours fait partie de l’ADN du groupe.

De son côté, Mike Shinoda reste le pilier créatif, guidant un groupe en pleine transformation, sans jamais trahir son identité. Car oui, malgré les changements, Linkin Park reste Linkin Park.

Et pour symboliser cette renaissance, le groupe a choisi un titre fort : From Zero, un album qui revient aux racines du groupe, entre nü metal, touches électroniques et scratchs puissants. Un retour aux sources qui a immédiatement parlé aux fans de la première heure.

Lyon, unique date française en 2026

Après deux passages à Paris, c’est à Lyon que le groupe a choisi de poser ses valises pour sa seule date française de 2026. Une soirée unique, chargée d’attente et d’émotion.

Avant même de parler du concert, impossible de ne pas mentionner la première partie : les Français de Last Train. Portés par Jean-Noël Scherrer, le groupe a livré une performance intense et habitée. Visiblement émus de jouer dans un stade, ils ont mis le feu à la scène et préparé le public à la tempête à venir.

Une entrée en scène chargée d’émotion

Avant l’arrivée du groupe, une bande-annonce du documentaire “Unshatter” retraçant le retour de Linkin Park est diffusée. Puis, à 21h20, le stade bascule.

Une voix de Chester Bennington résonne dans l’enceinte, interprétant “Castle of Glass”. Silence, frissons, puis explosion. Le groupe entre sur scène et lance directement “The Emptiness Machine”.

Deux heures d’un show monumental

Pendant plus de deux heures, Linkin Park enchaîne les morceaux avec une maîtrise impressionnante. Le groupe alterne entre les titres du nouvel album comme “Heavy Is The Crown” ou “Two Faced”, et les hymnes qui ont marqué l’histoire du rock moderne : “Numb”, “In The End”, ou encore “Breaking The Habit”.

Le public est en fusion totale. Chaque mot est repris en chœur par des dizaines de milliers de voix. Dans les gradins, au bord de la scène, partout, une même énergie : celle d’une génération entière réunie.

Des enfants aux plus anciens fans, tous chantent ensemble. C’est plus qu’un concert, c’est une transmission. Un héritage vivant. Celui de Chester Bennington, toujours présent dans chaque refrain.

Un moment de communion totale

L’ambiance était tout simplement phénoménale. Rarement un stade aura vibré avec une telle intensité. Linkin Park a réussi quelque chose de rare : réunir près de 70 000 personnes autour d’une même émotion, d’une même histoire, d’une même musique.

Au final, ce concert restera gravé. Linkin Park n’a pas seulement livré un show monumental, ils ont prouvé qu’ils étaient encore capables de rassembler, de toucher et de faire vibrer.