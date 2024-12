Last Train vont donner un gros concert à Paris en 2025

Le groupe français sera de passage au Trianon en décembre de l'année prochaine.

Bientôt le nouvel album

Le groupe alsacien Last Train fait clairement partie des stars montantes du rock en France, et c'est même un peu plus que ça : avec déjà 6 projets au compteur, pour une discographie qui a vu le jour en 2015, on est sur des artistes assez productifs, qui ont d'ailleurs plusieurs fois été désignés comme "meilleurs espoirs du rock français". On imagine que leur nouveau projet, "III", attendu pour le début de l'année 2025, devrait donc confirmer tous les espoirs placés en eux. Mais on a également une autre nouvelle les concernant qui va faire plaisir à leurs fans : ils ont programmé un concert dans une célèbre salle parisienne en 2025 !

Las Train au Trianon en décembre 2025

Il faudra tout de même un peu patienter pour les fans parisiens du groupe : le concert n'aura pas lieu tout de suite. Mais le 5 décembre 2025, attendez-vous à un show de qualité, dans la salle mythique du Trianon à Paris. On imagine que les rockeurs en profiteront pour y jouer les morceaux de leur album programmé pour le début de l'année prochaine, ainsi que leurs titres les plus appréciés par les fans.

Les préventes pour le concert débuteront le mercredi 4 décembre 2024 et comme la salle a une capacité de 1090 places (et que le groupe a beaucoup plus de fans que ça), attendez-vous à ce que ça parte vite ! Les ventes publiques, elles commenceront le 6 décembre.

Le groupe, quant à lui, s'est dit très heureux d'annoncer cette nouvelle :

On vous donne rendez-vous au Trianon de Paris - la plus belle salle de la capitale - le vendredi 5 décembre 2025 ! On y a vécu l’un des meilleurs concerts de notre vie, on est donc extrêmement heureux d’y revenir pour clôturer l’année intense qui s’annonce.

On a hâte de voir ça, et vous ?