Last Train : un nouveau single et un album pour les français !

La France a un incroyable talent

Cela faisait plusieurs années qu'on n'avait pas trop de quoi se réjouir niveau rock/metal en France. A part Indochine, qui est quand même clairement plus pop, mais qui truste les sommets des charts à chaque sortie, les autres groupes galéraient pour accéder à la lumière. Mais en 2024, la donne a changé, avec la prestation remarquée de Gojira devant les yeux du monde entier. Désormais, la lumière revient petit à petit, et on se souvient qu'il existe un tas de groupes très talentueux chez nous. A commencer par Last Train, formé à la fin des années 2000 et qui a déjà sorti 3 EP et 3 albums, plutôt bien reçus par les fans et par la critique. En 2025, l'heure semble venue d'en sortir un nouveau !

"III" en route pour une sortie en 2025

Après "Original Motion Picture Soundtrack", sorti en 2024, Last Train a décidé de ne pas ralentir la cadence et a déjà programmé un nouvel album, intitulé "III" et prévu pour le 31 janvier 2025. Plus que quelques semaines à patienter pour découvrir le prochain opus du groupe, dont on connait déjà un extrait, "Home", sorti il y a quelques semaines. D'ailleurs, en même temps que l'annonce de leur prochain projet, ils ont aussi révélé un nouveau single intitulé "The Plan".

Un morceau plutôt rythmé, que la presse qualifie même de "incisif et urgent", avec une caisse claire qui tabasse bien et des riffs de guitare qui se succèdent avec une sacrée cadence. On ne sait pas à quoi va ressembler le reste du projet, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont voir le groupe en concert à La Boule Noire fin novembre pourraient peut-être voir quelques titres joués en live pour la première fois !