Neil Young apporte son soutien à Bernie Sanders aux côtés de Joan Baez

Les deux artistes ont interprété une jolie version de "Rockin' in the Free World" pur afficher leur soutien au candidat démocrate.

Comme lors du premier mandat de Donald Trump, le monde artistique et celui de la culture se mobilisent contre la politique du président américain qui semble de plus en plus absurde. Si de nombreuses voix dans le monde du rock ont manifesté leur soutien à Trump, une grande majorité des artistes préfère ne pas prendre partie, ou carrément être dans l'opposition. Neil Young en fait partie, lui qui a manifesté son désaccord à plusieurs reprises, et qui vient d'ailleurs d'afficher son soutien à Bernie Sanders, fidèle opposant au président américain.

Bernie Sanders, candidat deux fois malheureux aux primaires démocrates, est clairement situé à l'aile gauche du parti et s'est montré plusieurs fois assez critique envers l'actuel président américain. Ce week-end, il avait organisé un rassemblement contre l'oligarchie à Los Angeles. L'événement a rassemblé 36 000 personnes, et on aura également eu droit à un beau moment de musique, avec Neil Young qui a interprété un de ses morceaux les plus emblématiques "Rockin' In The Free World".

Un titre qui était à l'époque de sa sortie une critique de l'administration Bush (premier du nom), et dont les paroles collent encore à l'actualité plutôt triste du moment. Il a ensuite été rapidement rejoint par Joan Baez et Maggie Roger, qui ont ajouté des couplets de leurs propos morceau au milieu de la chanson. Pas sûr que ça change grand chose à la manière dont est dirigé leur pays, mais au moins, les gens qui se sentent concernés se sentent un peu moins seuls grâce à la musique !