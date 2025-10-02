"(What’s The Story) Morning Glory" fête ses 30 ans : quand Oasis devient un monument du rock britannique

Trente ans plus tard, ce disque demeure un symbole générationnel.

Le 2 octobre 1995, Oasis dévoile "(What’s The Story) Morning Glory", un album qui allait non seulement bouleverser la carrière du groupe, mais aussi marquer au fer rouge l’histoire du rock britannique. Trente ans plus tard, ce disque demeure un symbole générationnel, un manifeste du Britpop, et le témoignage éclatant d’une époque où la musique britannique reprenait le pouvoir face au grunge américain.

Le matin où tout a changé

Après le succès prometteur de "Definitely Maybe" en 1994, Oasis entre en studio avec une ambition claire : devenir le plus grand groupe du monde. Sous la plume de Noel Gallagher et la voix rageuse de Liam, le groupe va livrer une œuvre plus mélodique, plus accessible, mais toujours portée par une arrogance typiquement mancunienne.

Dès les premières notes de "Hello", le ton est donné : entre pop entêtante, guitares saturées et refrains fédérateurs, Oasis va offrir un album taillé pour les stades et pour l’histoire.

Le sommet du Britpop

En 1995, le Britpop bat son plein. La rivalité entre Oasis et Blur atteint son apogée, et tout le Royaume-Uni suit la "Battle of Britpop" comme un événement national. Si Blur remporte la bataille des singles avec "Country House", Oasis rafle la guerre des albums : "(What’s The Story) Morning Glory" devient un phénomène culturel.

Des titres comme "Some Might Say", "Roll With It" et surtout "Wonderwall" et "Don’t Look Back in Anger" deviennent des hymnes générationnels. Jouées dans les pubs, les stades ou les mariages, ces chansons dépassent la musique : elles incarnent un esprit collectif, un espoir simple, celui d’une jeunesse qui veut croire en ses rêves.

Le triomphe mondial

Avec plus de 25 millions d’exemplaires vendus, Morning Glory s’impose comme l’un des albums britanniques les plus vendus de tous les temps. Grâce à lui, Oasis conquiert l’Amérique et devient un phénomène planétaire.

Le groupe incarne alors tout ce que le rock anglais a de plus brut : la fierté, le charisme, la sincérité et le chaos. Chaque concert devient une célébration, chaque déclaration des frères Gallagher une provocation. Oasis n’est plus un simple groupe : c’est un état d’esprit, un cri du cœur.

Héritage d’un mythe

Trente ans plus tard, "(What’s The Story) Morning Glory" reste une pierre angulaire du rock britannique. Son influence plane encore sur des générations de musiciens, de Coldplay à Arctic Monkeys, en passant par Kasabian.

Et lorsque retentissent les premières notes de "Wonderwall" ou le refrain de "Don’t Look Back in Anger", c’est toute une époque qui ressurgit : celle où le rock britannique, mené par deux frères ennemis de Manchester, a de nouveau fait vibrer le monde.