Rod Stewart : retour sur la carrière de l'icône du rock britannique

Le 10 janvier 2026, Rod Stewart fête ses 81 ans, l’occasion parfaite de revenir sur la carrière exceptionnelle de cette légende vivante du rock. Avec une carrière qui s’étend sur près de six décennies, Stewart marque l’histoire de la musique grâce à sa voix unique, son charisme sur scène et sa capacité à traverser les époques.

Des débuts prometteurs

Né à Londres en 1945, Rod Stewart commence sa carrière musicale dans les années 60. Il se fait connaître avec des groupes comme The Jeff Beck Group et Faces, où il développe un style mêlant rock, blues et folk. Ces expériences posent les bases de son style reconnaissable et lui permettent de se faire un nom sur la scène britannique.

Une carrière solo légendaire

En 1969, Stewart se lance dans une carrière solo qui le propulse rapidement sur la scène internationale. Avec des albums comme "Every Picture Tells a Story" et des tubes tels que "Maggie May", il devient une icône du rock. Sa capacité à mélanger rock roots, ballades et touches de soul lui permet de séduire un public toujours plus large.

Les années 70 et 80 voient Stewart accumuler les succès, oscillant entre hits commerciaux et expérimentations musicales. Des morceaux comme "Do Ya Think I’m Sexy?" ou "Sailing" confirment son talent pour captiver le public tout en explorant de nouveaux horizons musicaux.

Un artiste polyvalent et influent

Rod Stewart n’est pas seulement un chanteur, il est une figure emblématique du rock britannique. Sa voix rauque, immédiatement reconnaissable, et son charisme naturel sur scène inspirent des générations de musiciens. Il a vendu plus de 250 millions de disques dans le monde et reste pertinent malgré les changements de tendances musicales.

Une carrière qui traverse les époques

Dans les années 90 et 2000, Stewart se réinvente avec ses albums de reprises de classiques américains, comme "The Great American Songbook", montrant sa capacité à s’adapter tout en restant fidèle à son style. Aujourd’hui encore, il tourne à travers le monde et séduit les nouvelles générations, prouvant que son influence sur le rock reste intacte.

À l’aube de ses 81 ans, Rod Stewart demeure une légende vivante du rock. Sa carrière, jalonnée de succès, d’expérimentations et de performances inoubliables, témoigne d’un artiste capable de traverser les modes tout en restant fidèle à son identité. Le rock britannique ne serait pas le même sans lui, et son héritage résonne pour les décennies à venir.