Guns N' Roses, Grace Jones ou encore Prince ont bloqué l'utilisation de leurs titres dans le documentaire de Melania Trump

Le rock n’a jamais été tendre avec la politique… et ça se confirme encore. Le documentaire sur Melania Trump, qui promet de retracer son parcours de mannequin à First Lady, se voit déjà privé de quelques-uns des plus gros noms de la musique. Des légendes comme Guns N' Roses, Grace Jones ou Prince ont dit non à ce projet. Et pas qu’un petit “non” poli : un véritable mur musical.

Pour les Guns N' Roses, le producteur Marc Beckman raconte : "Il y avait une très belle chanson que nous voulions utiliser, mais l’un des membres — je ne veux pas le nommer, ce ne serait pas juste — a dit : 'Tu l’as. Vas-y.' Et l’autre a répondu : 'C’est hors de question.'" Un refus net, qui reflète la division et les convictions personnelles du groupe.

Grace Jones, diva inclassable de la new wave et du funk, n’a pas fait dans la dentelle non plus. Beckman note : "La chanteuse et mannequin très appréciée n’a pas non plus réussi à surmonter l’obstacle politique, même si le film n’est pas un film politique. C’est décevant quand les gens accordent autant d’importance à la politique, et c’est un peu ce qui s’est passé avec ce film, c’est certain."

Et puis il y a Prince, le film était sur le point d’obtenir l’une de ses chansons, mais la succession de l’artiste est intervenue à la dernière minute. Beckman précise : "Il ne voudrait jamais que sa chanson soit associée à Donald Trump. Ce n’est pas un film sur Donald Trump, il apparaît de temps en temps, mais celui-ci est entièrement consacré à Melania. Il n’est pas politique. Et ce type l’a bloqué. C’est tellement ridicule."

Pour les producteurs, c’est un vrai coup dur. Mais si ces titres légendaires manquent à l’appel, le documentaire compte bien tenir son cap et dévoiler la vie fascinante de Melania Trump, loin des riffs et des beats de légende.

Au final, c’est un rappel que dans le monde du rock, la musique n’est jamais qu’un simple accompagnement : c’est une déclaration, un état d’esprit, et parfois… un refus de cautionner ce qui ne colle pas à ses convictions.